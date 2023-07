“¿Más funado de lo que estoy?”: Trinidad y Sebastián protagonizaron una tensa discusión en “Gran Hermano”

La casa de Gran Hermano Chile volvió a ser testigo de una tensa discusión entre dos concursantes, Trinidad y Sebastián Ramírez, durante la mañana de este lunes. Todo comenzó cuando Seba, sin intención alguna, lanzó un cojín en dirección a Trini mientras dormía, provocando su despertar asustado. La reacción de Trini fue inmediata, confrontando a su compañero, ya que se trataba de una mala broma.

“No hables cosas que no son”, la dijo Seba a Trinidad.

“No me despertí, no me tirí cojines, no me hablí, no me busquí, no me tentí”, le advirtió la jugadora.

seba y trini Sebastián y Trinidad tuvieron tenso cruce de palabras en Gran Hermano. Captura de pantalla

“Yo desde ahora no voy a caer más. Se acabó”, le señaló Trinidad. “¿Cómo se te ocurre tirarme un cojín?. Desperté tan rápido que me dolió la cabeza”, le reprochó, evidentemente indignada.

“Ya, no sé. Quería tirarlo en la cama, como tiro todas las cosas y no le achunté no más”, le respondió Seba.

La tensión continuó en la cocina, cuando Trini fue a preparar un té para su compañero Bambino y preguntó sobre el pan. Seba intervino en la conversación, recibiendo una tajante respuesta de Trini sobre su posible “funa” fuera de la casa.

“Este reality no es como el que tú entraste y te van a funar al 100%”, le advirtió Trini. A lo que Seba respondió con indiferencia: “Me da lo mismo... ¿más funado de lo que estoy? No me puede interesar menos”.

La situación no pasó desapercibida para Coni, quien presenció todo el intercambio de palabras. Sin embargo, no se involucró directamente en la disputa. Seba corrió a sus abrazos y fue acogido con un cálido abrazo de Constanza, quien le pedía que parara el conflicto.

