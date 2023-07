Sabrina Sosa asegura que Roberto Cox “no era mi chico” y le desea lo mejor con Fran Undurraga: “Que estén bien y encuentren el amor”

Sabrina Sosa habló respecto del eventual romance que habría entre el periodista, y rostro de CHV, Roberto Cox; y la mediática exchica reality, Francisca Undurraga, a quienes les deseó “que encuentren el amor”, ya que afirmó que con el comunicador “éramos amigos y solamente eso”.

Los dichos de la animadora y panelista del programa “Sígueme y te sigo” los realizó este fin de semana en el streaming de Sergio Rojas “Qué te lo digo”, donde la argentina sinceró sus sentimientos con el “Me Late” y sus colegas Paula Escobar y Luis Sandoval.

Con él (Roberto Cox) éramos y solamente eso, porque quizás no es mi estilo de chico, yo soy más de lo formal y de ciertas características que debe tener esa persona y él no las tenía. — Sabrina Sosa

Sus deseos a Roberto Cox

En la conversación, el trío de periodistas de espectáculos abordó a Sosa para conocer su opinión respecto del actual estado en su relación con Cox, luego que se informara que el periodista incluso le habría presentado su familia a Undurraga en Argentina, país donde se les vio a ambos muy cariñosos.

Sin hacerse demasiados dramas, la figura de TV+ reconoció que lo suyo con el periodista nunca pasó de una linda amistad, ya que ella era de relaciones más “formales” y el rostro de CHV “no es mi estilo de chico”. Una situación que no le priva de desearle lo mejor en al amor a su amigo.

“Ojalá les resulte, que estén bien o que encuentren el amor ambos”, señaló Sabrina en el audio que los tres periodistas comentaron en su streaming.

“Yo con Roberto éramos amigos y lo que fuera, pero, en verdad, para pareja no. No, porque somos distintos, no era mi chico”, aclaró la argentina.

“Estoy bien, si con él éramos y solamente eso porque quizás no es mi estilo de chico, yo soy más de lo formal y de ciertas características que debe tener esa persona y él no las tenía, entonces con más razón me alegra de ver que está con alguien, porque yo le tengo cariño y lo quiero un montón”, finalizó Sabrina.

Cabe destacar que Undurraga ya había dado luces respecto de su eventual romance con el periodista -quien por su lado ha mantenido un silencio total por el amorío- en una entrevista con el programa “Zona de estrellas”, a quien afirmó conocer hace poco más de un año.