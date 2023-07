“Desde ese momento me pintaron como la Villana”: Maite cree que problema con producción arruinó su participación en ‘Gran Hermano’

“Yo pensé que la favorita era la Fran, porque ella es un chiste, es un encanto...”, parte comentando a Publimetro, Maite Phillips, la integrante recién eliminada de Gran Hermano, con un 90 por ciento de las preferencias del público.

Claramente -asegura- la gente estaría haciéndose impresiones erróneas de los integrantes del reality, ya que no todo es lo que parece. De hecho, aún no puede creer que Constanza Capelli sea la favorita del público, cosa de la cual se percató recién cuando salió del encierro.

“La coni está jugando a ser un personaje, y eso me sorprendió, porque yo tratando de ser como tan yo y ella tratando de ser un personaje pa’ ganar”, lanzó al respecto.

Sin embargo, la misma Phillips fue tildada de ser la villana del programa de tele realidad y tampoco lo puede creer, porque asegura que esto podría ser culpa de la producción del programa y la edición del mismo, más que suya.

El problema con producción

Cuando Maite llegó a Gran Hermano y se presentó ante las cámaras para el público chileno expresó lo siguiente: “Siempre me ha gustado vestirme como princesa y en el colegio fui princesa de alianza dos veces y después, cuando estaba en cuarto medio, fui reina de alianza y sé que voy a ser la reina de la casa en Gran Hermano”.

El tema es que tras pocos días en la casa estudio, Maite reveló que esas palabras no nacieron precisamente de ella, sino que era un guión de la producción.

“Yo dije unas hue... que me dijeron que tenía que decir, que tampoco la comparto. Yo sé que no la dije en ningún casting”, reveló.

“Sí, conté que en mi colegio fui princesa y reina de alianza. (Pero) para mí ser reina de alianza era organizar...”, explicó, dejando en claro que no es su estilo andar ni de reina ni de princesa.

“No te puedes cagar a tu jefe”

Frente a Publimetro, Maite dio a entender que la fama de “villana” que adquirió en el programa, se debe más bien a la edición del mismo, más que a su personalidad o actitudes dentro del encierro, porque desde que ella contó lo que pasó con su presentación todo cambió.

“Con el tema de producción, yo creo que ahí hubo un cambio”, lanzó muy segura de sí misma.

Cuando le consultamos por qué cree eso, fue aún más clara. “Lo que se ve afuera -que me han dicho harto, tanto mi familia como otras personas- la cámara me seguía constantemente, me estaba mostrando, como pasa con la Conie ahora”.

Maite cree que todo esto cambió de un sopetón “hasta que yo me mandé el condoro con producción. No te puedes cagar a tu jefe. Por eso fue, lo que yo hice sin querer”.

Al ser consultada si recibió una amonestación por contar cómo trabajaron su presentación, la joven expresó que: “No, nadie me retó, nadie me dijo nada, pero de afuera, así desde ese momento me pintaron como la villana”.

“Desde ese momento me pintaron como la villana. porque yo adentro ni me enteré que eso justo lo estaban mostrando por Pluto TV”, agregó.

Amenazas a su familia

Finalmente, aclaró que aunque hubiera repechaje en Gran Hermano no le gustaría volver y realizó una preocupante denuncia

“No, porque fue demasiado traumático, hay amenazas demasiado reales, de muerte, que ni me llegan a mí, le llegan a mi familia. Creo que están cien por ciento fuera de lugar, la gente tiene que entender que esto es un programa, que no es la realidad y que las amenazas reales afectan, no a mí, afectan a mi familia”, finalizó Maite Phillips.

