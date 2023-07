“Lo mínimo...”: Michael Roldán reconoce que ve 19 horas al día “Gran Hermano” por “respeto a los personajes y al público”

Michael Roldán reconoció este martes haberse entregado en cuerpo y alma a su último y más reciente trabajo televisivo como panelista del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, al punto que, afirmó, ve el programa de telerrealidad 19 horas al día.

Un maratón audiovisual en todas las plataformas donde se emite 24x7 el espacio (CHV, Pluto TV y redes sociales), que el periodista inicia a partir de las 8 de la mañana y que finaliza recién a las 3 AM, principalmente porque “me parece que el mínimo es ver el reality”.

Hace mucho tiempo en Chile no teníamos un reality y hace mucho más tiempo que no teníamos un reality de gente desconocida. — Michael Roldán

El acierto de CHV con “Gran Hermano”

“Me deshice de todas las actividades que podía, mi vida de acá a octubre gira mayormente en torno al reality”, reveló el comunicador en conversación con hoyxhoy.cl, medio nacional donde asume que su irrefrenable consumo del programa de telerrealidad tiene su motivación en el “respeto a los personajes (del programa) y al público (que lo ve)”.

Por ello, lo de Roldán es más que una voz autorizada del espacio de CHV como panelista, sino que lo convierte en el verdadero experto del reality.

“La evolución del reality en su primer mes ha sido como se esperaba, que es la evolución de los personajes y del gancho que tiene la gente a medida que los va conociendo”, reconoce el periodista, quien pone el énfasis en que este formato televisivo, desgastado hace algunos años en la TV chilena, tomó un nuevo impulso gracias a la forma en que emite en la actualidad y a los personajes que presenta.

“Hace mucho tiempo en Chile no teníamos un reality y hace mucho más tiempo que no teníamos un reality de gente desconocida, entonces claramente había que esperar un ratito a que la gente se empezara a enganchar”, cuenta Roldán, quien incluso se aventura en asegurar que la pauta del mismo no corre por el camino normal de un programa televisivo.

“Creo que no podemos perder de vista que este es un reality en que nadie podría decir que la producción arregla los resultados, porque todo lo que han dicho las redes sociales es lo que ha resultado. Nadie podría poner en duda que el guion del reality lo hacen las redes sociales”, agregó.

