“Pensé que sería un personaje interesante y ha sido una decepción”: Michael Roldán le baja el pulgar a Bambino como villano de “Gran Hermano”

Michael Roldán es uno de los panelistas del programa de telerrealidad de Chilevisión “Gran Hermano”, quien en el primer mes de estreno del estelar del canal privado sigue sin encontrar a un personaje que pueda asumir el rol de villano en el espacio.

Y si bien asegura que el casting de los 18 participantes iniciales -hace pocos días la producción ingresó a Sebastián Ramírez, un experto en este tipo de formato- fue un acierto, porque “refleja la sociedad, refleja lo que somos”, profundizó en conversación con hoyxhoy.cl que sigue a la espera de un antagonista que se robe la pantalla.

Y en ese contexto, sus primeras críticas recaen en Fernando Altramirano, el “Bambino” del reality, quien por más que se ha esforzado en profundizar ese perfil en el programa, según Roldán ha quedado “al debe”.

Sin villanos en “Gran Hermano”

“Bambino me queda al debe todo el rato. Siento que Fernando es un personaje que piensa que está en ‘Amor ciego’ (antiguo programa de citas, de Canal 13), entró a otro reality; piensa que la está rompiendo afuera y no sabe nada que cada vez que muestran sus clips con Alessia, la gente llena Twitter de momentos durmiendo”, enfatiza el periodista, ya preocupado por el camino que ha tomado el joven para llamar la atención de los televidentes.

“Me parece negativa la forma en que se está expresando, más allá de que sea broma, respecto de un ser vivo como ‘Bigotes’ (el perro que ingresó al encierro), que no se puede defender ”, argumenta.

“Bambino es un personaje que pensé que iba a ser muy interesante y que ha pasado a ser una completa decepción”, puntualiza, al paso que da su teoría para explicar la ausencia de villanos marcados en esta producción.