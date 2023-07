Se le cayó la cara: Momento que Maite Phillips se entera quién es la favorita en Gran Hermano

Fue un verdadero balde de agua fría para Maite Phillips cuando se enteró que la verdadera princesa de Gran Hermano no fue ella, como lo prometió en su video de presentación, sino que más bien se convirtió en una verdadera villana, puesto que la protagonista y favorita del público sería Constanza Capelli, su enemiga al interior del encierro.

El panelista Michael Roldán fue quien le dijo a la cuarta eliminada que Coni es su preferida y de la mayoría de los televidentes, asegurando que si el programa terminara hoy ella sería la flamante ganadora por elección popular.

En ese momento, la cara de Maite se desconfiguró y manifestó su total rechazo al favoritismo que habría hacia la bailarina de ballet, puesto que, según ella, Coni está haciendo un personaje y la gente no conoce sus verdaderas intenciones.

Maite sorprendida con favoritismo de Coni

“¿Es la favorita del público?”, preguntó incrédula, mientras se escuchaba al público gritando el nombre de su rival.

MOMENTO EXACTO DONDE MAITE SE ENTERA QUE CONI ES LA FAVORITA DEL PÚBLICO 🚬🚬#GranhermanoCHV pic.twitter.com/ysNA3V7eUF — ✨ (@svmxcl) July 18, 2023

Posteriormente, reiteró su sorpresa ante el cariño que generó Coni con los televidentes y aseguró que ella nunca lo podrá entender.

“La verdad es que estoy súper impresionada que la Coni sea la favorita, no me cabe en la cabeza. No me va a caber nunca”, sentenció.