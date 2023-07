“Esta es mi opinión...”: El directo cara a cara entre Fran García Huidobro y Maite Phillips

La panelista de Gran Hermano, Francisca García Huidobro sinceró su directa opinión hacia la participante Maite Phillips quien estuvo invitada en al programa satélite de CHV, tras ser la cuarta eliminada del reality con una votación de más del 90 por ciento en su contra.

Debido a esto, la Dama de Hierro cuestionó su actitud dentro del encierro, la cual no fue bien vista por público, e incluso le recordó la vez que dijo que si pudiera le hubiese pegado “un combo en el hocico” a su compañera Constanza.

“Maite te fuiste con un 90 por ciento de las votaciones...¿será que estamos todos equivocados? ¿Quién eres tú? porque lo que vimos en televisión es una chica bastante soberbia, muy lejana, siempre muy distante”, le dijo sin pelos en la lengua.

Fran García Huidobro sincera con Maite Phillips

Además, le aclaró que “esta es mi opinión, yo siento que entraste a ser una villana y no te resultó ”, remató Francisca García Huidobro.

Maite Phillips en su defensa aseguró que su intención nunca fue ser la villana, sino que ser ella misma y según lo que pudo saber fuera del encierro, en las primeras tres semanas sí cayó bien, pero las burlas hacia Trinidad le habrían jugado en contra.

“Yo creo que fue una mala interpretación gigante de mis caras. Yo no tengo nada contra la gente Trans. (pero) yo con mi personalidad y su personalidad no congeniamos, no junta ni pega”, dijo respecto a Trini Cerda.

“La gente vio muy poca empatía de tu parte con alguien que estaba contando algo súper difícil”, sentenció la panelista.

De igual forma, Maite también se justificó señalando que el reality no muestra todo lo que ocurre al interior de la casa y el público solo ve algunos extractos. Situación que todos los panelistas le rebatieron.