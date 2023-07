“Es violencia”: Hermana de Coni Capelli denuncia agresiones verbales y exigió sanción de “Gran Hermano” para Maite y Fran

En medio de la competencia del reality show Gran Hermano, una polémica ha estallado tras los comentarios violentos dirigidos por Maite hacia Constanza Capelli. La tensión entre ambas jugadoras ha ido en aumento en los últimos días, y ahora se suma Fran, quien respaldó a Maite y expresó su desagrado hacia Coni.

Maite no se contuvo al hablar de Coni, manifestando: “No sé si me cae mal, pero no le creo nada. O sea, hay veces que, como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo”.

“Te entiendo muy bien”, le responde Francisca entre risas.

Estas palabras causaron revuelo fuera de la casa de Gran Hermano. Las redes sociales criticaron en duros términos a Maite y Fran por la agresividad de sus palabras, y se cuestionaron si era motivo suficiente para que recibieran alguna sanción.

En respuesta a estos acontecimientos, Camila Capelli, hermana de Constanza, también alzó la voz en defensa de su familia. A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, Camila expresó su indignación y exigió que se tomen medidas serias por parte de los responsables de Gran Hermano.

“Hoy día en la mañana vi algo muy desagradable que espero de verdad “Gran Hermano” ponga puntos en serio en esta huea... Porque que alguien diga que “le voy a ir a pegar un combo en el hocico” a mi hermana, no debería ser algo que se tome a la ligera”, señaló Camila a través de un video en su cuenta de Twitter.

“Si a Francisco lo sancionaron por empujar a las cabras a la piscina, deberían sancionar a la Maite y a la Fran por ese comentario, porque es agresión, es violencia y habla de las pésimas personas que son. Porque falta nada para que la Maite de verdad vaya y le pegue un combo en el hocico a mi hermana, así que deberían sancionarla”, argumentó la joven.

“”Gran Hermano”, espero que de verdad tomen esta hue... en serio, porque no es en broma, es una amenaza”, afirmó Camila Capelli.

Todos tenemos derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia. Comentarios de este tipo no solo son moralmente incorrectos, sino que también pueden violar las normas y leyes que protegen a las personas de cualquier forma de agresión física o verbal #GranHermanoChile pic.twitter.com/wuTOkOymt6 — Camila Capelli (@CamilaC46014) July 8, 2023

Es importante destacar que las normas del programa prohíben cualquier forma de violencia, por lo que, de concretarse las amenazas de Maite, esta sería expulsada inmediatamente. Sin embargo, hasta el momento, las tensiones han quedado en palabras, y no se ha determinado si Gran Hermano tomará alguna medida disciplinaria al respecto.