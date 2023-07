“Yeah, meo corte”: Marcianeke celebró a profesores que se hicieron viral por enseñar matemáticas con su tema “Dímelo Má”

Una inesperada, pero divertida reacción en sus redes sociales tuvo el cantante urbano Marcianeke, quien felicitó a los profesores de matemáticas que convirtieron uno de sus videos en viral de TikTok al reversionar su canción “Dímelo Má” para enseñarle las claves de la suma y la multiplicación a sus pequeños alumnos de la Escuela Unesco, en Viña del Mar.

El video de Paulo Montoya y Aníbal Aguilera cantando “Suma no má” superó el millón 300 mil reproducciones en menos de cuatro días, un fenómeno que llevó a varios noticiarios, como el de Canal 13 (T13), a realizar una extensa nota respecto del efecto positivo que el tema del intérprete maulino tuvo en los entusiasmados menores que aplaudieron a rabiar la creación de sus maestros.

La reacción de Marcianeke

“Yeaaaa, meo corte”, publicó el cantante en sus historias de Instagram, en un registro de un usuario de la red social que mostró el reportaje de T13 junto a la versión original de su “Dímelo Má” como sonido de fondo.

“Me pidieron que hiciera actividades para motivar a los niños. Se me ocurrió hacer un concurso donde ellos (los estudiantes) tenían que cambiarle la letra a su canción favorita con cosas relacionadas con matemáticas”, contó por su parte Aníbal, quien en entrevista a lun.com explicó el origen de la viralizada canción, interpretada por su ficticio personaje de “Matemateke”.

“Muchos colegas nos dicen que han mostrado nuestros videos (el de Marcianeke se une a otros registros de artistas del género que han reversionado, como los de Kidd Tetoon, Daddy Yankee y Bad Bunny) en el inicio o el cierre de la clase. A mí me ha pasado que estoy explicando la multiplicación y si alguno tiene dificultades, otro de los pequeños le grita ‘Suma no má’. También a veces me dicen Matemateke”, cuenta el académico, quien justifica su iniciativa debido al fuerte impacto que tiene la música en las personas.

“Nuestro objetivo es que si a alguien no le gusta (las matemáticas), al menos le interese entender. Pero creo que también hay mucha profecía autocumplida. Niños que se convencen que les va a ir mal porque a sus papás no les gustaba matemáticas. Asumen que hay una genética detrás”, señala.

“Cada colega tiene su propia estrategia. En clases tampoco nos pasamos cantando, ni haciendo show. Pasamos la materia igual. Pero es importante ser creativo para motivar a los alumnos. Nos gusta el reggaetón como género, nuestros videos están funcionando. Los dos somos súper creativos, Paulo es súper talentoso. Pero no es el único método para enseñar”, finaliza.