Arturo Vidal le responde con videos y fotos de sus caballos a Mauricio Israel: “Arranca ladrón”

Mauricio Israel lapidó a Arturo Vidal. Aseguró que tiene graves problemas de liquidez y que esto también respondería a la deuda de pensión alimenticia que tiene con sus hijos.

Según el comentarista deportivo, Vidal le habría pedido a su representante (Fernando Felicevich) que le gestionara un último contrato millonario, el cual sería con un club saudí, que para llevárselo el próximo año le exigía ser titular, cosa que en Flamengo no sucedía.

LEE MÁS: “Me acordé tanto”: Israel comparó la situación económica de Arturo Vidal con la de futbolista inglés que acabó su carrera “pobre, como una rata”

“Dicen que la ida al Paranaense es por dos razones. Una, porque sería que los saudíes, que están interesados en llevarse a Arturo Vidal, no querían llevarse a un jugador que fuera reserva. En los últimos partidos ha jugado ocho minutos. Entonces acá va a tener la continuidad que necesita en estos seis meses para después poder firmar un contrato más largo”, reveló el comentarista, quien evidenció su inquietud por la actual situación financiera del formado en Colo Colo, al punto de comparar sus onerosos gastos a los que llevaron a la quiebra al seleccionado inglés.

“Me acordé tanto de un jugador inglés, que se llamaba Paul Gascoigne, que llegó a ser gran figura y terminó durmiendo en la calle, pobre como una rata, alcohólico completamente”, señaló Israel, quien justificó su temor en los malos negocios que ha hecho el deportista nacional.

“¿Dónde está el meollo del asunto? Primero, Arturo Vidal, fanático de los caballos de carrera. Me contaron que él inflaba los precios de los caballos cuando iba a los remates. Él llegó a tener 80 caballos de carrera, algunos de ellos ganaron, otros no, se compró un campo para hacer un stud, un Haras. Él ya vendió todos sus caballos, no le queda ni uno, está a la venta el campo, está a la venta la casa, y en lo de Chicureo hay un problema bastante serio porque tenía un gimnasio, centro deportivo, y hay problemas con los trabajadores, están en bastante mala situación”, reveló.

La respuesta gráfica de Arturo Vidal

Como era de esperarse, el jugador le contestó de inmediato a Israel y ¿cómo? Bueno, con videos de sus caballos y fotos de ellos, donde le mandó un mensaje al comentarista.

A un caballo- escribió- se llama “Descarado”, mientras que en otro escribió “arranca ladrón”.

Caballo de Arturo Vidal Instagram