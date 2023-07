De tribunales a la alfombra rosa: Así fue el reencuentro de Neme y Cathy Barriga en película Barbie

De tribunales a la alfombra roja. Así fue el reencuentro entre el periodista José Antonio Neme y Cathy Barriga en la avant premiere de la película Barbie. Esto, luego de la demanda por injurias y calumnias que interpuso la exalcaldesa de Maipú por un reportaje emitido en “Mucho gusto”, en contra de su gestión como jefa comunal.

Al evento, la exRobotina llegó en patines para realizar un nota para el programa Me Late Estelar, momento en que interactuó con el rostro de Mega.

“Pensé que en mi vida había visto todo, y vaya que he visto cosas raras, pero cuando entro a esa carpa y veo a Cathy Barriga en patines... yo no he visto absolutamente nada”, dijo el animador del matinal y compañero de Karen Doggenweiler, consignó La Cuarta.

Neme y Barriga no se veían desde el mediático juicio que enfrentaron por un reportaje realizado por Paulina de Allende-Salazar y por el cual tuvo que interrumpir sus vacaciones, puesto que se encontraba con orden de detención por desacato.

Neme y Barriga en película Barbie

“No sé qué decir. Ella se acercó a preguntarme cosas y yo le dije ‘bueno, yo le contesto cualquier cosa, pero como usted es tan sensible, cualquier cosa no terminemos en tribunales’. Pero me dijo ‘no, acá estamos en otra cosa’. Pero a mí las cosas no se me olvidan”, bromeó el periodista sobre su encuentro con la demandante.

“No me vai a hacer un juicio” le dijo de entrada cuando la saludó, a lo que la exMekano le respondió “que quede en tribunales”.

Tras ello, le preguntó por sus intenciones presidenciales.

“Yo sí puedo decir algo de Barbie. Barbie demostró que las mujeres pueden ser todo, incluso alcaldesas”, le dijo Neme.

“Yo estoy de acuerdo contigo, José Antonio, porque Barbie nos empoderó, nos hizo soñar con ser doctoras, veterinarias, mamás, incluso astronautas”, dijo Barriga, dejando la pelota boteando.

“O Presidenta… ¿Usted cierra la idea a una carrera política?”, le preguntó.

“Pero si estamos en otra cosa”, fue la respuesta políticamente correcta.

Finalmente, le consultó sobre su regreso a la televisión, en el programa liderado por Daniel Fuenzalida.

“Estoy contenta, porque retomo algo de mis inicios. Nunca la eché de menos, pero me buscó y yo acepté”, sentenció.