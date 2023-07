Del amor al odio: Constanza Capelli se ganó las críticas por fea actitud con Trini en Gran Hermano

Constanza Capelli es una de las favoritas del público para ganar el reality Gran Hermano, sin embargo vivió una escena de celos con Sebastián Ramírez que fue muy criticada en redes sociales, siendo considerada de “tóxica”. Además, tampoco le perdonaron que tuviera un mal trato con su examiga Trinidad y que no le pidiera disculpas, tras saber la verdad de la polémica.

Todo surgió debido al desafío que le propusieron a Ramírez para que se ganara una noche soñada con la persona que él quisiera, que obviamente sería Coni. Pero, para ello, debía besar a tres personas sin que nadie de la casa supiera que se trataba de un juego.

En primer lugar, Sebastián le dio un piquito a Pincoya y luego le robó otro a Francisco, el hombre mayor de la casa. Solo le faltaba uno, pero Trinidad se negó en todas las veces que Seba se lo pidió. Insistencia que llegó a oídos de Coni, quien entró en cólera cuando supo que su pretendiente andaba pidiendo besos a su examiga.

Feroz pelea entre Coni y Trini en Gran Hermano

Y ahí ardió troya. Coni se fue en picada con Sebastián, haciéndole un escándalo por falta de respeto y luego arremetió contra Trini, sin que tuviera nada que ver.

“No le creo nada a la Trini, tampoco le creo nada a Sebastián, eso no se hace, ni de broma ni de nada. Si saben que hay una relación delicada, eso no se hace. Esta gente no tiene valores de verdad”, comentó Capelli entre lágrimas y sin entender nada.

“¿Para qué te voy a decir que le di un beso a esta cabro? ¿Para mentir?”, le preguntó Trinidad.

“Y entonces por qué te ríes? Amiga, te matas de la risa cuando sabes que se está riendo de mí, cuando me dices que te pidió un beso, si sabes que está conmigo. ¿Te parece bien? No tienes códigos hermana, no tiene valores, simplemente no los tienes. Esa es la diferencia entre tú y yo... Deja de hacerte la víctima”, le increpó Constanza a Trinidad.

“Qué víctima, ya Coni chao. Se acabó”, le contestó de vuelta Trinidad.

Por este motivo, las redes reprocharon su actitud, considerándola incluso de “tóxica” por celar a Sebastián, quien solo lleva una semana en el encierro.

De igual forma, a pesar de la pelea Sebastián ganó el desafío puesto que dio un piquito a Mónica, por lo cual pasó una noche con Coni.