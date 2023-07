“Esta gente no tiene valores”: Desafío de Sebastián provocó fuerte discusión entre Constanza y Trinidad de “Gran Hermano”

Sebastián Ramírez decidió cumplir el desafío de “Gran Hermano” y provocó caos en la casona de Buenos Aires, ya que generó una fuerte discusión entre Constanza Capelli y Trinidad Cerda.

Cabe recordar que la misión consistía en besar a tres integrantes del reality, excluyendo a Coni. Si lo lograba, sin revelar el motivo a ninguno de sus compañeros, conseguiría una cena para él y un acompañante.

Y aunque Ramírez logró objetivo trass besar a Jennifer, a Mónica y a Francisco, el desafío terminó afectando a la bailarina, quien terminó llorando porque su ‘pareja de encierro’ le pidió piquitos a su ‘amiga’ y ambos se rieron de la situación mientras ella estaba pasándola mal.

“Hazme feliz con un piquito”, le pidió Seba a Cerda, ante lo que la tripulante de cabina se negó rotundamente en dos ocasiones.

El quiebre entre Trini y Coni

Tras enterarse de esta situación, Constanza le paró los carros a Sebastián: “No me hables, no me faltes el respeto, ubícate. ¿Qué te crees? No tienes código, como se te ocurre andar haciendo esa huea...”, le comentó.

“No fue así como tú lo estás diciendo. Y tampoco me lo dio”, se defendió Ramírez, quien al principio se tomó el tema con humor.

Posteriormente, el conflicto estalló cuando Coni rompió en llanto y se enfrentó a Trinidad.

“No le creo nada a la Trini, tampoco le creo nada a Sebastián, eso no se hace, ni de broma ni de nada. Si saben que hay una relación delicada, eso no se hace. Esta gente no tiene valores de verdad”, comentó la participante de “Gran Hermano” entre lágrimas y sin entender nada de lo que estaba pasando.

“¿Para qué te voy a decir que le di un beso a esta cabro? ¿Para mentir?”, le preguntó Trinidad.

“Y entonces por qué te ríes? Amiga, te matas de la risa cuando sabes que se está riendo de mí, cuando me dices que te pidió un beso, si sabes que está conmigo. ¿Te parece bien? No tienes códigos hermana, no tiene valores, simplemente no los tienes. Esa es la diferencia entre tú y yo... Deja de hacerte la víctima”, le increpó Constanza a Trinidad.

“Qué víctima, ya Coni chao. Se acabó”, le contestó de vuelta Trinidad y decidió salir de la habitación.