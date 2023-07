“Gastando en todo menos en sus hijos”: aportan más detalles por la deuda de pensión de alimentos de Arturo Vidal a Marité Matus

Marité Matus publicó esta jornada un enigmático pero contundente mensaje en sus redes sociales, en los cuales confirmaría los problemas económicos que mantendría con su exesposo, el futbolista Arturo Vidal, a quien estaría a días de presentarle una nueva demanda por pensión de alimentos por mantener una deuda de cinco meses de manutención de sus tres hijos.

El caso ha sido abordado profundamente por varios programas de espectáculos, entre ellos “Sígueme y te sigo”, de TV+, donde Mauricio Israel aportó los primeros antecedentes de los problemas de liquidez que tendrían complicado a Vidal.

Los mensajes de Marité Matus

En la ocasión, el comentarista aseveró que el actual jugador de Athletico Paranaense deberá enfrentar una demanda por pensión de alimentos por “cinco meses” adeudados a su exesposa.

“¿Por qué no había hablado antes Marité? Porque el papá de ella trabajaba con Arturo Vidal, llegaron a un acuerdo para dejar de trabajar, le entregó unos terrenos en Chicureo, y en esos terrenos Marité se estaba construyendo una casa, que no la ha podido terminar porque no tiene plata”, contó el rostro de TV+.

“Ellos tienen casa en Chicureo, pero esa casa está a la venta. Esa casa era la del matrimonio, ella se iba a quedar con otra casa y la iba a construir. El papá ya no está trabajando con Arturo Vidal y entiendo que estos días Marité está por poner una demanda por pensión de alimenticia. Ahora tú me preguntas en qué se gastó la plata, y yo no sé si se la gastó toda, no tengo idea”, afirmó.

Los dichos del panelista de “Sígueme y te sigo” fueron retrucados por el deportista, pero no para desmentir la demanda de pensiones impagas, sino que para demostrar que aún tenía caballos y no los había vendido todos como reveló Israel.

Marité Matus publicó reveladores mensajes en sus redes sociales. Fuente: Instagram @mariteematus.

Precisamente esa reacción se dio minutos antes que Marité decidiera mostrar una serie de registros en sus historias de Instagram, donde se mostró con sus hijos, evidenció los onerosos cuidados de salud que debió realizar en el tratamiento de su hijo mayor, Alonso, quien padece de diabetes tipo 1; y un contundente mensaje contra los padres que gastan “en todo, menos en sus hijos”.

“Mientras miles de madres esperan que les paguen sus deudas de alimentos, ellos siguen tranquilos gastando en todo menos en sus hijos”, sentenció la ex de Vidal, cuya demanda no sería la primera presentada en contra de su exmarido.

“Me acordé tanto”: Israel comparó la situación económica de Arturo Vidal con la de futbolista inglés que acabó su carrera “pobre, como una rata”

“Le debe cinco meses de pensión de alimentos”: Revelan que Arturo Vidal será demandado por Marité Matus

Esto, porque según informó infama.cl, el jugador debió responder el año pasado a otra demanda por pensión de alimentos, aquella vez por nueve meses impagos, que el futbolista saldó un día antes de regresar al país “para no ir a la cárcel”.