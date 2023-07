Maite Phillips responde a cuestionamientos de acoso de Fran a Lucas en Gran Hermano

La cuarta eliminada de Gran Hermano, Maite Phillips, se enteró afuera del encierro que la rubia Fran Maira, no era la favorita del público y que incluso estaba siendo muy cuestionada por su insistencia en conquistar a Lucas Crespo, actitud que para mucho fue considerada como “acoso”.

“Yo pensé que la favorita era la Fran, que es un chiste, un encanto. Además es súper sexy y bueno, afuera me vengo a enterar que tiene la escoba y media, más que yo”, contó de entrada en entrevista con Publimetro.

A raíz de ello quisimos saber su percepción desde el interior de la casa estudio, de si su amiga realmente estaba acosando o no al tiktokero conocido como Cuicazo, con quien sí ha tenido encuentros amorosos, pero también recibió varias respuestas de rechazo que Fran hizo caso omiso.

-¿Si alguien te hubiése visto desnuda o hubiése intentado darte un beso, eso es acoso, cómo lo ves tú?, le consultamos, pero se mostró cauta con su respuesta.

“Me llegó que casi se la están funando (...) Yo no he visto cómo se vio desde afuera, así que no voy a opinar al respecto todavía. Cuando me pueda informar más y vea yo las imágenes voy a poder opinar al respecto”.

maite phillips

Finalmente, a pesar de las insistencias, Maite Phillips explicó que desde el interior de la casa solo se veían como un par de amigos.

“Repito, no tengo idea. Hasta lo que vi era una relación amistad, un triángulo amoroso medio raro por ahí, pero aparte de eso, las conversaciones que tenían entre ellos y las cosas que pasaban en pasillos o en las piezas...no sé. Cada uno estaba en su propio mundo dentro de la casa”, sentenció.