“Mentí al aire”: Cata Palacios recordó su llegada a Mekano y famosa “gomita” con José Miguel Viñuela

En una emotiva entrevista en el programa Buenas Noches a Todos conducido por Eduardo Fuentes, la exintegrante de Mekano, Catalina Palacios, recordó su paso por el espacio juvenil. Uno de los momentos más destacados fue cuando Fuentes le preguntó por el famoso juego de “la gomita” que protagonizó junto a José Miguel Viñuela, el cual marcó un histórico índice de audiencia de más de 50 puntos.

“Yo en ese entonces no me daba cuenta, había recién llegado a trabajar en esto. Cero posibilidad de saber lo que estaba pasando. Yo trabajé como un año y medio nomás en Mekano, no alcancé a estar más tiempo”, partió señalando Palacios.

“Y cuando comencé me dijeron ‘bueno, en el programa hacemos ciertos juegos’. Yo nunca consumí televisión. Yo les mentí, mentí al aire. Fui una mentirosa descarada”, afirmó.

Y procedió a explicar el motivo de su afirmación: “El primer día que llego, el José (Viñuela) me llama y dice ‘ella es Catalina, se las presento. Y cuéntanos, ¿qué es Mekano para ti? (Y yo respondí) Los veo todos los días, siempre los vi todos los días’. Y nunca había visto Mekano”, confesó la actriz.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Se dieron un besito?”: José Miguel Viñuela reconoció que sintió mariposas por una exchica Mekano ]

La actriz también reveló que, en ese momento, era muy joven y no comprendía el impacto del juego ni el concepto de rating. “Yo no entendía nada, era súper chica. Tenía 21, 22 años. No entendía de rating tampoco, no sabía lo que era marcar rating”, explicó.

“El programa venía marcando rating y me venían soplando. De repente en el pasillo, en maquillaje: ‘Oye, el programa marcó súper bien hoy día. Y yo ‘¿qué es marcar? ¿Qué es eso?’. ‘Le fue bien, tantos puntos’. No entendía ni pelote”, admitió.