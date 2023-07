“¿Hay una tercera persona?”: Sole comienza a entender lo que pasa realmente con Joselo en ‘Como la vida misma’

En el ultimo capítulo de “Como la vida misma”, la teleserie de las 20 horas de Mega, han estado marcados por la confesión de Joselo (Max Salgado) y sus sentimientos hacia Thiago (Francisco Dañobeitía).

De hecho, Joselo ya reconoció frente a Thiago que se está enamorando de él, lo que lo ha tenido en un estado emocional vulnerable, el cual ya le está costando ocultar de su propia madre, Soledad (Sigrid Alegría).

[ LEE TAMBIÉN: “Nunca había sentido algo así”: Joselo asume que no puede esconder sus sentimientos por Thiago en ‘Como la vida misma’ ]

Sole y Joselo

Este miércoles, presenciamos una emotiva escena cuando Soledad entró a la pieza de Joselo, a quien vio llorando largamente, luego de haberle contado a su tío René (Sebastián Layseca) que se está enamorando de su amigo.

Soledad, al verlo, quiso saber más detalles, pero respeto la intimidad de su hijo que, con evasivas, decidió intentar sacarle la verdad.

“Sabes qué, mamá, no quiero hablar de esto ahora”, le dijo Joselo, mientras su madre insistía en que le contara para que buscaran juntos una solución.

“Perdón por preocuparte, mamá, no quería que fuera así, pero de verdad no me pasa nada grave. Estoy bien”, se limitó a decir. “¿Tendrá algo que ver con Alice?”, le preguntó ella, recibiendo un tímido “puede ser” de Joselo.

“Yo te voy a hacer una pregunta, que no tienes por qué responder. ¿Hay una tercera persona?”, contrapreguntó Soledad, recibiendo el silencio de su hijo. “Trata de resolver eso pronto, porque no es bueno jugar con los sentimientos de una persona”, finalizó.