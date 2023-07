“Me da vergüenza, no quiero decir”: Critican a Bambino por incomodar a Alessia con pregunta sexual

El participante Fernando Altamirano, autodenominado Bambino, se ganó el repudio generalizado en redes sociales, luego de consultar de manera insistente a su pareja Alessia Traverso, sobre el tiempo que debería durar un encuentro sexual. Consulta que ella no quiso responder.

Fue arriba de una cama, con Bambino sobre el cuerpo Alessia, sin que ella tuviera mucha movilidad, que el joven, que se encuentra en placa de eliminación, quería saber cuánto era el tiempo ideal para una relación íntima, especificando “desde la previa a la penetración”.

“Ale, en serio”, le dice Fernando a Alessia para que responda, pero ella en tono amable le pide que le da vergüenza y “no quiero decir”.

Pero, Bambino insiste, haciendo caso omiso a la incomodidad de la viñamarina y exparticipante de The Voice.

“Contabiliza tiempo con previa y tiempo solamente de penetración”, le volvió a preguntar, generando una risa nerviosa de Alessia, pero sacándoselo de encima y terminando la conversación.

Acoso de Fernando fue criticado en Twitter

Su actitud fue reprochada en redes sociales, quienes dijeron temer por Alessia.

“Que asco y que terror este wn. Alessia no me cae bien, para nada, pero temo ene por ella. Se está cubriendo para que el loco no la manosee, dice que pare y no lo hace. Este wn afuera debe ser del terror. Es de esos q cobran en sexo una cena”.

“Wn, de verdad temo por la #Alessia, este weón la está de a poco obligando a cosas que ella no quiere hacer o decir. Ella es una adulta, claro, pero es muy joven y quizás sin experiencia. Wn cerdo #Bambino reql!”.

“Wn por el bien hasta de Alessia, que wn más rasca, parece que pololeara por 1era vez”.