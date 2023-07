“No poder verla crecer, es fuerte”: Mauricio Israel habla sobre el dolor de no poder ver a su hija

Durante la más reciente emisión de “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel se refirió a sus problemas personales, específicamente con su hija Sara, a quien no ve desde que llegó a Chile.

Todo comenzó cuando en el programa de farándula se encontraban hablando de que Claudio Valdivia no paga la pensión de alimentos a Gaspar, el hijo que tiene junto a Sabrina Sosa.

En ese momento, el panelista del espacio aprovechó para contar su historia: “Lamentablemente, yo tengo una experiencia distinta. Con una señora que va a dar entrevistas, habla cosas que son realmente insólitas y es la impotencia de sentir que, cuando tú cumples, porque yo el día 30 me esfuerzo por cumplir con la pensión de mi hija, más todas las cosas adicionales que uno puede aportar como papá, pero te ves enfrentado a ciertas situaciones injustas… A mí me tiene muy sorprendido la desidia que existe en los tribunales de familia”, expresó de entrada.

“Me parece el colmo, no voy a mencionar el caso hoy, porque hay una situación en curso en el caso de mi hija, pero hay una resolución del tribunal del año 2016, y hasta el día de hoy no se ha cumplido absolutamente nada de esa resolución”, agregó el comunicador.

“Y no solo no se ha cumplido nada, sino que un año y medio después de esa resolución, el informe era que habían llamado al teléfono celular de una persona y que nadie la había podido ubicar. Y estoy hablando de situaciones bastante más delicadas que una simple pensión alimenticia”, confesó.

“Muchas veces uno quiere y no puede”

Asimismo, Mauricio aseguró que en estos momentos “yo tengo un dolor gigantesco y lo voy a confesar públicamente ahora. Yo estuve fuera de Chile muchos años y me perdí a mi hija desde que tenía un año en adelante. Pero desde que volví a Chile sigo sin ver a mi hija”, reconoció el panelista de TV+.

“Las razones en este minuto no vale la pena comentarlas públicamente. Pero yo de verdad digo, con tremendo dolor, uno hace un esfuerzo, un sacrificio tremendo por tratar de cumplir, por tratar de ser lo más generoso posible con una niñita que en la parte afectiva le ha faltado su papá siempre, pero en la parte económica jamás ha estado dejada de la mano”.

“Cuando yo no estaba, primero era mi abogado y después era mi familia la que se encargaba y siempre tuvo lo que necesitaba en la medida de nuestras posibilidades. Pero no ver a una hija, no poder verla crecer, no poder compartir con ella, es fuerte”, reveló.

“Muchas veces uno quiere y no puede. No hay nada legal. Nunca hemos tenido nada legal. Una vez tuvimos una mediación por el tema de las visitas y eso, en definitiva no sirvió de nada. Y lamentablemente las razones son demasiado poderosas, pero uno carga con un dolor desgarrador en el alma”, aseguró.

Por último, Mauricio Israel lanzó la siguiente reflexión: “Pero ¿qué saco con explotar? ¿Voy a resolver mi problema explotando contra los portales o contra los idiotas que se les ocurre decir cualquier cosa? No voy a lograr nada que no pueda lograr si yo me quedo callado. Yo prefiero quedar hoy día como el peor papá del mundo y proteger a mi hija, que hacerle más daño yo del que ya se le ha hecho”.

“Y que el día de mañana, cuando resuelva este problema, la pueda mirar a los ojos y decirle esto lo hice por ti. Prefiero hoy comerme yo la mierda”, cerró.