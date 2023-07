“Tiene un corazón enorme”: participante de “The Voice” reveló que hasta hoy Beto Cuevas lo sigue apoyando en su carrera musical

Nicolás Ruiz, uno de los participantes de la primera versión del programa “The Voice”, reveló que a pesar de no haberlo tenido como coach en el estelar de CHV, hasta el día de hoy el cantante Beto Cuevas “me sigue apoyando”.

Ruiz, que en el espacio de talentos de la señal privada integró el Team de Cami, ha logrado en poco menos de dos años consolidar una incipiente carrera musical, en la cual suma variadas presentaciones en escenarios nacionales, y el lanzamiento de un nuevo single, titulado “Cadillac”, que compuso con Cristóbal Melej, y que presentó junto a un videoclip.

Los elogios a Beto Cuevas

“Yo soy un crooner en el 2023, ‘crooneando’ canciones propias y un poco más populares”, cuenta el artista, quien en entrevista con hoyxhoy.cl destaca el constante apoyo que ha recibido de parte del icónico líder de “La Ley”.

“El Beto Cuevas hasta el día de hoy me sigue apoyando, me llama. El otro día estaba en un asado y me llamó con su familia para escuchar mi nuevo single”, reveló Ruiz, quien desde su eliminación en el programa de CHV, sólo recibió un mensaje por Instagram de parte de su coach en el espacio, Cami Gallardo.

“Me dijo que esperaba que tuviera una carrera muy exitosa y eso”, señaló.

De Cuevas, en cambio, sólo tiene palabras de agradecimiento, las mismas que profesa para los otros coach del programa, la cantante mexicana Yuri, y los cubanos de Gente de Zona.

“Me he juntado por videollamada con él (Beto Cuevas) un par de veces, para escuchar música en vinilo, porque los dos somos fans de la música en tocadiscos, y él es fanático de Frank Sinatra, igual que yo”, sincera el artista nacional.

“Él es una persona muy buena, tiene un corazón enorme y sabe que hay artistas que están abajo y necesitan ayuda”, enfatizó.

De Yuri, recuerda que una vez que se concretó su salida de “The Voice”, la mexicana tuvo la deferencia de invitarlo a su van para darle “una serie de consejos” y presentarle a “gente muy importante”.

“Yo estaba como un pollo, porque estaba eliminando y en una van con gente demasiado importante. Las conversaciones que tuvimos ahí obviamente me van a servir mucho y son cosas que la vida te entrega una vez”, señaló.

“Y Gente de Zona lo mismo, me comentaban en Instagram y me decían que me fuera a Miami”, reconoció.

“Puede ser que lo haga, mi casa casi siempre va a estar en Conce, pero sí, estoy dispuesto a todo lo que me pueda hacer cumplir mi sueño y seguir entregándole música a la gente. Nunca tuve un contacto en la industria, entonces yo me preguntaba cómo hacerlo para entrar y postulé a ‘Got Talent’, pero por temas de contrato duré un capítulo”, prosiguió.