Britney Spears, Madonna, Michael Jackson y más: Participantes de Gran Hermano tuvieron fiesta temática y estos fueron sus looks

Este viernes en “Gran Hermano” Chile los participantes dejaron atrás las tensiones y conflictos de la semana para disfrutar de una nueva fiesta temática en el encierro. La producción del reality preparó una sorpresa especial para todos, enviándoles disfraces de grandes referentes de la música que debían utilizar durante la jornada.

Los concursantes se sumergieron en la piel de icónicos artistas, desde Michael Jackson, Elvis Presley y hasta Lady Gaga, con vestimentas características que los transformaron por completo.

Mónica abrió la noche de baile, se atrevió a jugar e interpretó a Madona. Además se le vio con mucha energía bailando cumbia junto a Constanza en la fiesta, momento que destacaron los seguidores del reality. Lucas revivió la esencia de The Beatles, vistiéndose con el traje del mítico disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, mientras que Rubén se destacó con la sudadera blanca que inmortalizó a Freddy Mercury.

Pero la fiesta no se quedó solo en el atuendo, ya que los participantes también debieron caracterizar a sus ídolos y tomar el micrófono para interpretar algunos de sus éxitos más conocidos. Francisca brilló con su estilo característico al entonar “Bad Romance” y “Poker Face” de Lady Gaga, mientras que Hans hizo vibrar a todos con su enérgica interpretación de “Welcome to the Jungle” de Guns N’ Roses.

Constanza, por su parte, se robó las miradas y especialmente la atención de Sebastián, con una glamorosa y atrevida interpretación de Christina Aguilera cantando “Fighter”.

gran hermano chile Constanza lo dio todo como Christina Aguilera. Captura de pantalla

Sin embargo, uno de los momentos más hilarantes de la noche fue cuando Francisco asumió el desafío de representar a Bob Marley. Aunque entusiasmado, tuvo que enfrentar un pequeño obstáculo, ya que él y Jennifer estaban unidos por esposas como parte de otro desafío en “Gran Hermano”. A pesar de las risas y el entusiasmo de Francisco, Jennifer no pudo ocultar su seria actitud, añadiendo un toque de tensión a la fiesta.

