Copano reveló cuánto pagó para proyectar imagen de Checho Hirane en el Times Square de New York

Fabrizio Copano reveló la cifra que pagó para proyectar la imagen de Checho Hirane en el icónico Times Square de Nueva York, en medio de la intensa disputa entre ambos comediantes. La rivalidad entre Copano, de 34 años, y Hirane, de 68, ha generado numerosas acusaciones mutuas que han captado la atención de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Hirane afirmó que Copano intentó perjudicar su imagen pública en un late show debido a su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde entonces la rivalidad suma y sigue con cada emplazamiento entre las figuras de televisión.

Como resultado de esta tensión, Copano proyectó la cara de Hirane en Times Square uno de los lugares más famosos del mundo, acompañado del mensaje “Nunca te olvidaremos” generando aún más controversia entre los dos.

Hirane, al enterarse de la proyección, expresó a Las Últimas Noticias: “La verdad es que no (pensé nunca en llegar a Times Square), así que sólo agradecerle (a Copano) la posibilidad de estar en Times Square. No tengo otras palabras que agradecerle porque me está haciendo famoso internacionalmente”.

“Está obsesionado con matarme (figuradamente). Él y su hermano siempre han hecho sketchs donde me han matado varias veces”, agregó Hirane.

Por su parte, Copano respondió en su podcast, “Escápate de tu casa”, diciendo que Hirane intenta “ningunearlo” constantemente.

“Hace una semana lo entrevistaron, en La Cuarta, y dice que ha actuado en muchos más escenarios que yo, que yo era un ser humano repelente. Mira las hue… exageradas! Y que yo y mi hermano éramos personas malas (...). ¡Y ni siquiera nos conoce este señor!”, mencionó Copano.

Agregando que “la mejor forma es cerrarlo en grande. Y qué más grande que ir a despedir a Checho Hirane al Times Square”.

Más tarde, cuando se estaba llevando a cabo la proyección, Copano señaló con micrófono en mano: “Señores y señores estamos a punto de vivir un momento histórico, donde está todo el mundo, de todos los países de todo el planeta expectantes (...) Los corazones y las manos se aprietan fuerte de Arica a Punta Arenas, estamos todos viviendo, nunca te olvidaremos Checho en el Time Square. Nunca te olvidaremos... No tengo palabras…”.

Un seguidor más curioso no perdió la oportunidad y le preguntó al comediante sobre el costo de la proyección en Times Square. Copano reveló que utilizó una aplicación llamada PixelStar y pagó solo $40 dólares, aproximadamente 33 mil pesos chilenos, para cargar un video de 15 segundos y proyectar la imagen de Hirane en la pantalla estratégicamente ubicada en Times Square.