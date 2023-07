Ignacia Michelson descarta amistad con Fran Maira ante inminente ingreso a Gran Hermano: “Sólo puede haber una perra y la perra soy yo”

Ignacia Michelson anda paseando por Europa y desde allá contestó las preguntas de sus seguidores, que insistían con su eventual ingreso a Gran Hermano, el reality de Chilevisión.

Si bien no contestó claramente, sí precisó que tiene que estar en Chile la primera semana de agosto y confesó con quién se juntaría en la casa estudio. “Sería amiga de la Coni, porque siento que ella es de una línea, es amiga de sus amigas”, confesó.

Consultada sobre si sería amiga de Fran Maira, su respuesta fue categórica: “sólo puede haber una perra en el mismo sitio y la perra soy yo”.

El fin con Marcianeke

Sus seguidores le insistían sobre su relación con Marcianeke, de quien precisó que es un “infeliz, pero porque no lo dejan ser feliz”.

Acusó que se junta con gente “que lo deja en la misma mierda y que lo controla”.

“Los cantantes urbanos tienen un pésimo manejo, salvo dos, se buscan mánager que no tienen idea, no saben lo que es tener un contador, no tienen conocimiento financiero, yo me aburrí, no soy mamá de nadie”, sentenció.