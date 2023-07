“Nos cag... a todos”: Los Atletas de la Risa revelaron que fueron estafados por el mismo que le debe plata a Iván Arenas

Hace poco Patricio Mejías (Pato) y Juan Carlos Donoso (Guatón) de Los Atletas de la Risa estuvieron de invitados en Entre Broma y Broma, programa de YouTube conducido por el comediante Luis Slimming.

En ese espacio advirtieron sobre los riesgos que hay al momento de trabajar con algunos managers y productores, porque con algunos se podría perder plata.

Fue ahí que Don Comedia recordó cuando invitó a Iván Arenas, y de inmediato Patricio Mejías comentó: “lo cagaron con plata igual que a nosotros”. “¿DJ Méndez?”, consultó el animador. “No, lo de él fue una cuestión que ellos arreglaron, fue el Spider-G de la Radio Activa, nos cagaron a todos”, afirmó el comediante.

Además, aseguró que esta persona los estafó con cuatro millones de pesos. Los representantes del grupo humorístico se mostraron resentidos por haber sido engañados, pero al igual que el Profesor Rosa, evalúan tomar acciones legales.

Hasta al che copete

Poco después que esta estafa se diera a conocer públicamente, Iván Arenas explicó que “hay un señor Valenzuela en Rancagua que me debe setenta más, uno es el DJ y el otro es Valenzuela y voy a decir otra cosa peor, nunca he hecho esto, hay un señor de la radio que me contrató para ‘el Cariola’ y no me pagó la actuación, ‘Spider G’”.

Con respecto a eso, Los Atletas de la Risa comentaron que también fueron parte de ese espectáculo, donde todos se vieron perjudicado. “Fuimos a hacer un show al Teatro Cariola, estaba lleno. Era con el Profesor Rossa, Che Copete y Los Atletas de la Risa, y no nos pagaron”, aseguraron, según consigna La Cuarta.

Este evento llamado el Festival de La Risa se realizó el 12 de agosto del año pasado, y el DJ a través de sus redes sociales prometía un espectáculo lleno de carcajadas para todos, pero que terminó siendo todo lo contrario para los humoristas.