Primera pelea en Me Late: Sergio Rojas furia contra Cathy Barriga y Zona Latina por censura

En llamas. Así estaba el domingo el periodista Sergio Rojas al darse cuenta que una parte de Me Late Estelar había sido cortada y el programa se subió editado a Youtube, dejando fuera la intervención que realizó hacia su compañera Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú.

Según comentó, totalmente molesto, todo partió por un chiste que el realizó contra la exMekano, luego de asistir a la avant premiere de la película Barbie, a la cual tampoco habría sido invitada y no pudo entrar a ver el film.

Vestida totalmente de rosado y en patines llegó la exjefa comunal al evento, por lo cual Sergio Rojas la bautizó como la “Barbie Peral”, haciendo alusión al Hospital Psiquiátrico El Peral, conocido también como el ‘Opendoor’.

Debido a esto, Cathy Barriga habría entrado en llanto, por considerar que habría sido una broma de muy mal gusto y en ofensa hacia su persona.

Sin embargo, el más molesto con la situación, fue Rojas, quien puso su cargo a su disposición, puesto que aseguró que no iba a aguantar ningún tipo de censura. Ni de los ejecutivos, el dueño del canal ni su amigo y líder del programa Daniel Fuenzalida.

Sergio Rojas furia con Cathy Barriga

“El cometario fue que yo le dije que era Barbie Peral porque llegó patinando, le dije Barbie Peral y armó un escándalo, se puso a llorar. Llegó patinando a la premiere de Barbie, que no estaba invitada, no la dejaron entrar a ver la película, la producción le dijo ‘no puedes entrar porque no hay asientos’. Que alguien me venga a censurar una broma, yo les digo, honestamente, entonces búsquense a otro hue... A mí nadie me censura. Lo encuentro horrible”, señaló.

“Editaron un comentario mío que lo encuentro una falta de respeto. Hablé con la editora de programa y el gerente de programación, no me parece, puse mi cargo a disposición, o sea, básicamente la renuncia a ‘Me Late’ porque no me parece, no estoy para ningún tipo de censura y la gente lo sabe”, comenzó explicando Sergio Rojas.

“Si a la señora Cathy Barriga le molesta algún tipo de comentario mío o alguna broma mía que vaya a reclamar a no tengo idea dónde, pero conmigo no, se equivocaron de personaje”, fueron parte de sus furiosos descargos.