“Un mes me costó reírme de la estafa”: Sergio Freire reveló consejo de Pamela Leiva para superar engaño de productor

Sergio Freire reconoció que Pamela Leiva lo ayudó a superar la rabia y pena que le provocó haber sido estafado por un productor, para realizar 12 espectáculos en Europa, de la gira “Chileno de exportación”.

Fue en una entrevista con hoyxhoy.cl donde el standupero, que por estos días está alistando el inicio de su espectáculo “A lo maldito”, que presentará en el Centro Cultural Sin Ginés y en Gran Arena Monticello, recordó lo importante que resultó un consejo que le dio su colega standupera para olvidar su amargo episodio para enfocarse en entregar un espectáculo en el que incorporara ese duro momento, pero desde una mirada humorística, tal como en algún momento él mismo le recomendó a la artista cuando estaba en su proceso de separación matrimonial.

El giro de Sergio Freire gracias a Pamela Leiva

“Pasamos por política, hablamos de la tele actual, pelamos algunos casos faranduleros, tocamos religión, tenemos interacción con el público, concursos, momentos teatrales, eso me gusta mucho”, reveló Freire respecto de su nuevo show, donde -obviamente- la estafa que sufrió forma parte estable de su repertorio de chistes.

“Algunas cosas que me han pasado últimamente que se han sabido, pero acá las tocamos en forma de comedia”, señaló.

“Yo creo que un mes me costó reírme de la estafa. Decir: ‘Ya, ahora sí me da risa’. Pero vi el terror, estuve depre. Todo eso lo traté de pasar lo más rápido posible, la rabia, la ira, todas esas cosas. Pero ahora tenemos chistes súper buenos sobre el tema, así que ya pasó”, reconoció el humorista, quien asume que el fiasco, por suerte, no pasó a mayores.

“Me alivia que no alcanzó a ser tan grave. Yo creo que eso me permitió reírme, porque si estuviera encalillado hasta el día de hoy no sé si me estaría riendo la verdad”, puntualizó Freire, quien asume que gran parte de ese cambio de mentalidad llegó de la mano del apoyo que recibió de parte de Leiva, quien le aconsejó reírse de su desgracia, tal como lo hizo ella en su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar.

“Sí, más encima yo le dije: ‘Pame ríete no más de esto’. Me acuerdo porque nosotros somos bien amigos de ella, ella es súper amiga con la Maly (Jorquiera). Entonces todos esos dramas nosotros los supimos desde el día uno”, contó.