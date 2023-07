Chaquetas de invierno para mujer: viste abrigada y con estilo

Las chaquetas mujer de invierno ofrecen una combinación perfecta entre calidez y moda. Atrás quedaron los días en los que, para estar cómoda, tenías que sacrificar el estilo. Además de estar en tendencia, las siguientes prendas te ayudarán a lucir espectacular en los días fríos:

1. Chaquetas acolchadas

Este tipo de prenda es una gran protección contra el frío, ya que existen modelos con relleno de plumón o sintético.

Además, hay en diferentes diseños y colores. De hecho, este año esta chaqueta se renueva con la adopción de colores pasteles, así como diseños cortos hasta la cintura o extralargos, los cuales hacen juego con los pantalones rectos de tiro alto o, por el contrario, a los de tiro bajo, una de las tendencias más comentadas del momento.

2. Parkas

Aunque las primeras parkas se confeccionaron en Rusia y Estados Unidos para fines de uso militar, actualmente son utilizadas por diversas personas, ya que destacan por su versatilidad.

Encontrarás muchas opciones, incluyendo modelos con capucha y forro de piel sintética con los que no pasarás frío. Por ende, este tipo de chaqueta te servirá para dar una caminata por el exterior, acampar, salir a resolver pendientes o hacer cualquier actividad en la que necesites estar cómoda.

3. Chaquetas de lana y abrigos de paño

Estas chaquetas son ideales para protegerte del frío sin perder el estilo, puesto que le aportan a tu look un toque de sofisticación. Por esa razón, son adecuadas para crear looks invernales de estilo Old Money o minimalista.

¿Dónde puedes vestir esta chaqueta? Son apropiadas para la oficina, reuniones familiares, eventos por la tarde o incluso de noche.

Te recomendamos tener al menos un par -una negra y otra en color beige- e invertir en la mejor calidad dentro de tu presupuesto. Esto te permitirá producir diversos outfits con sólo una prenda.

4. Chaquetas aviadora con volumen

Si bien la chaqueta de estilo aviador suele estar asociada a la primavera o el otoño, este año también se usará en invierno en su versión oversized.

Podrás verla confeccionada en telas más pesadas, con volumen en las mangas y forro en el interior. Y son estas características las que la convierten en una pieza protagónica si quieres crear outfits casuales o deportivos.

5. Chaquetas con chiporro

¿Buscas pasar el frío con estilo? Entonces las chaquetas mujer con chiporro son para ti. Éstas son ideales para los días de bajas temperaturas, ya sea que quieras hacer un paseo al aire libre, estar en casa o irte a un brunch.

Además, son cómodas y un clásico del que siempre encontrarás nuevas versiones. Por ejemplo, esta temporada las verás con estampado de patchwork en diseños oversized que no querrás quitarte en todo el invierno.

¡Listo! Ahora que conoces estas cinco prendas, no tienes por qué decidir entre mantener un estilo impecable y estar abrigada. Con la variedad de chaquetas mujer que están en tendencia, lo único por lo que deberás preocuparte es por encontrar aquella que mejor se adapte a tu estilo.