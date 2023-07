“Él iba a salir perdiendo”: Fran García-Huidobro se sincera tras su inesperada salida del estudio por presencia de “Bambino” de “Gran Hermano”

Fernando Altamirano estuvo como invitado en el programa de “Gran Hermano” tras convertirse en el quinto eliminado del reality. Este hecho, provocó que Fran García-Huidobro decidiera abandonar el estudio de Chilevisión, puesto que no quería entablar una conversación con el exparticipante.

Horas más tarde, la comunicadora se refirió a esta situación a través de su cuenta de Instagram, en donde explicó sus pensamientos en ese momento.

“Estuvo difícil el capítulo de hoy. Les confieso que estuve desde anoche pensando cómo iba a enfrentar esto, cómo me iba a sentar con él a discutir de las razones por las cuales fue eliminado de la casa”, continuó.

Luego, Fran explicó indicó que llegó a la conclusión que retirarse del panel “fue la mejor decisión, porque yo soy polvorita, enojona y caliente”.

“No quería enfrentarme en un ‘cara a cara’ con Fernando, en el que -evidentemente- él iba a salir perdiendo”, sostuvo.

Acto seguido, la ‘Dama de Hierro’ aseguró que expuso sus razones en el programa y que en todo momento “traté de ser súper respetuosa. Yo sé que mi cara a veces representa lo contrario, pero siento que evité un dolor innecesario y fue la manera que tuve de zafar”.

“Después de eso preferí irme del estudio, porque sí… porque no quería estar ahí. Sé que él después se deshizo en disculpas. Y entiendo que es un chico joven, que no se dio cuenta de lo que había hecho, pero a mí me ponía de muy mala onda tener que conversar con él”, añadió.

No hubo censura

Posteriormente, Fran reveló que le han llegado algunos mensajes en mala onda, y ante esto, aclaró que “yo solo le debo explicaciones a mi jefe, a nadie más” y que ella no es la “dueña de casa”, sino que Diana Bolocco.

“Yo simplemente arriendo una pieza en Gran Hermano, los lunes y martes”, señaló.

Asimismo, le mandó un saludo a las personas que la apoyaron y entendieron su posición: “Les agradezco a todos que hayan entendido. Y a los que tiran mala onda, cambien de canal y no me sigan. Prefiero perder mil seguidores que ser hipócrita y no decir lo que pienso y no hacer lo que siento”, acotó.

“Voy a cumplir 50 años, de los cuales 28 estoy trabajando en TV. Y no aceptaría estar en un formato como este si me censuraran. Esta fue una decisión personal, en que pude haber puesto en juego mi trabajo… por suerte no. Nadie me obligo, nadie me censuro, yo simplemente no quise estar ahí”.

En esta línea, García-Huidobro afirmó que no sabe cómo reaccionará frente a otros participantes que le provoquen la misma sensación.

“No tengo una pauta aquí para decirles ‘cuando salga este le voy a decir esto. Lo que pasó hoy me salió de adentro, de la visera. Así que eso… Les mando un abrazo, que descansen y nos vemos mañana”, cerró la opinóloga.