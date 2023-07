“Es mentira que nacimos para estar con una sola persona”: Paty Maldonado cree que hay más razones detrás del quiebre entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro

En una nueva edición de “Tal Cual”, los panelistas se refirieron al polémico quiebre entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente, y Paty Maldonado aprovechó de lanzar una particular teoría sobre esta situación.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que el actor habló con sinceridad de su término con la comunicadora, asegurando que la infidelidad quebró su familia.

Ahora, la opinóloga habló sobre esta situación explicando que le tiene mucho cariño al intérprete chileno, y que ha triunfado en México por ser un gran profesional.

Con respecto a la vida amorosa del actor, Maldonado aseguró que no cree en la monogamia y piensa que el haber besado a otra mujer no es el motivo real de este quiebre, ya que la pareja mantuvo una relación por más de 20 años.

“No lo estoy justificando, no es que me ponga a favor del hombre, pero me da la sensación de repente que hay más cosas para atrás para que rompan esto. Algo hay ahí que no me calza, que detonó a que terminara esto”, comenzó Paty Maldonado.

“Son 20 años y tu dices ‘¿pero cómo?’. No sabemos los pormenores, no sabemos lo que hay detrás. Entonces que se rompa por algo así… creo que nosotros como seres humanos, es mentira que nacimos para estar con una sola persona. No me vengan con esa hue… a mí porque no me la creo”, cerró.