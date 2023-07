“Imagínate me da un coma diabético”: Mónica Ramos sufrió fuerte crisis tras fuerte pelea en “Gran Hermano”

En el nuevo capítulo de “Gran Hermano”, mostraron todos los detalles de la intensa pelea entre Jorge y Sebastián, que incluso, casi terminó en los golpes.

Mónica Ramos fue una de las que más sufrió debido a la violencia que se mostró entre ambos participantes, por eso la jugadora más longeva no sólo reaccionó con susto, sino con mucha pena de ver lo que estaba sucediendo y cómo se salió de control.

Es más, cuando Jorge se abalanzó contra Sebastián para pegarle, Mónica mostró un notorio susto, por lo que tanto Jennifer como Skarleth acudieron para abrazarla y brindarle contención.

El abrazo de Jorge y Mónica tras la pelea

Tras ver que los ánimos no se calmaban, los compañeros del Miss Chile decidieron llevarlo a la habitación para relajarse

y liberar tensión, en donde tuvo un encuentro con la señora Mónica.

En el momento, la abuelita del encierro decidió abrazarlo con cierto nerviosismo y le dijo que no quería que discutieran más, y que lo quiere.

En eso, Mónica decidió quedarse en una de las camas junto a Trinidad, quien comenzó a hacerle cariño para que se relajara ante el espontáneo acontecer y lograra superar el llanto que sentía.

“Si después siguen yo por último me voy para afuera”, comentó dando a entender que no quería ver ninguna pelea a golpes, por lo que prefería irse al patio.

La conversación con Sebastián

Rato después, Sebastián se acercó a hablar con Mónica sobre lo sucedido, diciéndole que ella sería la única persona que le pediría perdón por su pelea con Jorge.

“A mí me dio mucho miedo, imagínate me da un coma diabético”, comenzó diciéndole con cariño. “Tranquilo, espero que no vuelva a suceder otra vez. Por último (que sean solo) palabrotas”, recalcó mostrando una risa de mayor tranquilidad y abrazando a su compañero.

“Weli (sic), de mí no va a salir ninguna agresión física”, le aseguró Sebastián.