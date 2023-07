Lo que todos esperaban: Bambino respondió a sus polémicos dichos contra el perro “Bigote”

Un sincero mea culpa realizó Fernando Altamirano, Bambino, en el programa satélite de Gran Hermano, respecto a sus dichos contra el perro “Bigote”, asegurando que solo se trató de chistes de mal gusto y humor negro.

Así lo dijo cuando fue consultado por los panelistas y la animadora Diana Bolocco, quienes le hicieron ver la dura realidad que le espera afuera del encierro, puesto que su personalidad generó anticuerpos entre los televidentes y por ese motivo, es uno de los integrantes que ha recibido más votos en contra, superando los 100 mil.

Bambino resistió estoico las dolorosas verdades que Michael Roldán y Nicolás Quesille le dijeron de su participación en el encierro. Además, del ninguneo de Francisca García Huidobro quien prefirió retirarse del estudio antes que dirigirle la palabra.

Tras ello, pidió disculpas por sus comentarios hacia la querida mascota y aseguró que solo fueron parte de una humorada, aunque prometió cambiar ese tipo de “chistes”.

Bambino se disculpó por dichos contra Bigote

“Quiero comenzar con pedir disculpas a todas las personas que se sintieron dolidas por estos dichos, quizás mi falta de experiencia en la tele, mi humor negro que ya está obsoleto en estos tiempos… los tiempos de ahora son más sensibles, quizás, y está bien, porque quizás antes se justificaban cosas que no debieran justificarse nunca”, añadió.

“En mi corazón no hay espacio para la maldad. Me equivoqué, me arrepiento profundamente”, añadió.

Además, respecto a la salida de Fran García-Huidobro del estudio, dijo que entiende por qué de su molestia.

“Respeto la opinión de Fran. Creo que cuando uno dice o hace algo malo, ya sea con intención mala o no, hay que hacerse cargo, no hay que hacerse el tonto. Creo que me equivoqué rotundamente, así que respeto que Fran esté dolida”, confesó.

