Naya Fácil confesó con qué participante de Gran Hermano sería amiga: “La encuentro bastante real”

En una reciente entrevista, en el podcast de YouTube “The Ellas Show”, la popular influencer chilena Naya Fácil confesó que ha visto algunos capítulos del reality show del momento, “Gran Hermano” y ya tiene a su participante favorita. “No he votado, pero sí lo he visto”, dijo la joven en conversación con los creadores de contenido David Nicolás y El Tomi. Además aprovechó de responder con qué participante formaría una amistad.

[ LEE TAMBIÉN: “Estoy castigá”: Gran Hermano propuso particular desafío a “La Pincoya” y participantes celebraron ]

Cuando los conductores le preguntaron si consideraría ingresar al reality si se le ofreciera, Naya expresó sus dudas. “Yo creo que no, pero si me llamaran tendría que ser una buena negociación, porque igual voy a exponer mi vida”, confesó.

“Aparte soy tan floja, entonces capaz que me eliminen al tiro”, añadió entre risas.

“¿Con quién te harías amiga?”, le preguntó David Nicolás. La influencer no dudó en mencionar a Constanza Capelli como la jugadora con la que se haría amiga, resaltando la autenticidad de la participante.

“Como que la encuentro bastante real, más que toda la gente. Igual me da lata lo que ha pasado con los demás participantes”, confesó la influencer.

“Con la Coni me tomaría unos buenos copetes. Las dos somos iguales”, aseguró con respecto a la ex bailarina de ballet.

De hecho, Naya recordó cómo comenzó a ver el reality precisamente durante un emotivo capítulo protagonizado por Trinidad Cerda, a quien admiraba hasta que la consideró desleal en ciertos conflictos con Capelli.

“Justo lo empecé a ver cuando empezó todo esto de la Trini. La amaba, cuando contó todo de ella y lloré por las puras, te lo juro”, afirmó, añadiendo que la participante “terminó siendo muy desleal y ya no me gusta tanto”.

Por otro lado, Naya también abordó la polémica relacionada con Bigote, la mascota de “Gran Hermano”, y expresó que aquellos participantes que no demuestran cariño hacia el perrito suelen ser menos apreciados por el público.

“Encuentro que eso da que hablar mucho de los participantes”, manifestó, para luego señalar que: “El que no quiere al perrito es porque ya se cocinó con el público, ¡es un perrito! De hecho, me he dado cuenta que los que están siendo más odiados son los que no tienen fiato con él (Bigote)”, sostuvo la influencer.