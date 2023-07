Nicolás Quesille acabó con la polémica por editora que le tenía mala a Coni: “Esa persona ya no está trabajando en Gran Hermano”

Nicolás Quesille, uno de los cuatro panelistas del programa “Gran Hermano”, puso fin a la polémica generada en redes sociales con una editora del reality de CHV que fue denunciada por varios usuarios de la red social de perjudicar a Coni ante las cámaras, al confirmar en un Live que los encargados del programa decidieron desvincularla del espacio.

La revelación del periodista experto en producciones de telerrealidad llegó en una de sus ya habituales transmisiones en Instagram, donde aparte de dar luces respecto de los participantes del programa y posibles eliminaciones, le dedicó unos minutos a explicar la situación de la editora.

La nueva polémica de “Gran Hermano”

Esto, luego de las decenas de reclamos de seguidores del programa y la participante chilena, que aparecieron estos últimos días en redes sociales, y en los cuales se dejó en evidencia a la editora, de nombre Isabella, por sus constantes posteos en contra de Coni.

Algunos de ellos, con fuertes acusaciones relacionadas al pasado vinculado con la drogadicción de la participante. Como uno donde afirmó que: “Coni, la droga te dejó agresiva (...) digas lo que digas, Coni perdió una amiga por su inmadurez y sigue siendo adolescente, inmadura y tóxica”.

Por ello, y ante la gran presión de los fans del programa, fue que Quesille quiso aclarar la situación en su cuenta de Instagram a pocos minutos de iniciar el estelar “Espiando la Casa”, de CHV.