“Puros atados en este programa”; Daniel Fuenzalida cuenta la firme sobre la supuesta renuncia de Sergio Rojas a “Me Late”

Hace solamente un par de días que se dio a conocer la primera polémica entre los panelistas de “Me Late Estelar”, la cual fue protagonizada por Sergio Rojas y Cathy Barriga y la que terminó con la supuesta renuncia del periodista de farándula.

Todo habría comenzado por un comentario que le lanzó el comunicador a exchica Mekano llamándola “Barbie Peral” tras asistir a la premiere de la nueva película, haciendo alusión al Hospital Psiquiátrico El Peral. A raíz de esto, Rojas aseguró que gracias a este malentendido él fue censurado y el contenido fue editado a favor de la exalcaldesa.

“Editaron un comentario mío que lo encuentro una falta de respeto. Hablé con la editora de programa y el gerente de programación, no me parece, puse mi cargo a disposición, o sea, básicamente la renuncia a Me Late, porque no me parece, no estoy para ningún tipo de censura y la gente lo sabe”, aseveró en el live de “Qué te lo digo”.

“Armó un escándalo, se puso a llorar. Llegó patinando a la premiere de Barbie, que no estaba invitada, no la dejaron entrar a ver la película. La producción le dijo: ‘No puedes entrar porque no hay asientos’”, reveló.

“Que alguien me venga a censurar una broma, yo les digo, honestamente, entonces búsquense a otro hueón, a mí nadie me censura. Lo encuentro horrible (…) Si a la señora Cathy Barriga le molesta algún tipo de comentario mío o alguna broma mía que vaya a reclamar a no tengo idea dónde, pero conmigo no, se equivocaron de personaje”, enfatizó Rojas en aquella ocasión.

La aclaración del líder del programa

En ese contexto, es donde en la última transmisión de “Me Late Digital”, Daniel Fuenzalida aclaró lo sucedido e incluso lanzaron un par de bromas con respecto al tema.

“Me Late, después de todo lo que ha pasado, ha terminado, ha concluido una etapa”, expresó entre risas, mientras permanecía vacía la silla de Rojas.

Acto seguido, Sergio apareció con un par de tazas en pantalla y comentó que: “Este programa partió sin mí porque estaba en una reunión con Paulo”, dijo, nombrando a uno de los gerentes de Zona Latina.

“No te vengas a hacer el chistoso, ¿dónde está la renuncia? Nunca la vi sobre mi escritorio”, aseveró el exHuevo, mientras el panelista comentó: “A lo mejor me equivoqué”.

“Puros atados en este programa, yo te dije: ‘No traigas más gente’, pero soy (Daniel) porfiado”, relató en tono de broma.

Finalmente, y ya en un tono más serio, Sergio Rojas aseguró que efectivamente en el espacio “hay problemas, como en todas las familias, pero hoy día tuvimos una reunión y lo solucionamos como hermanos que somos”.

A lo que Fuenzalida explicó: “Para todos los medios que me han llamado, nos juntamos hoy día, hubo reunión, sigue el Me Late, está todo solucionado, nos tomamos de las manos todos juntos y aplaudimos”, cerró.