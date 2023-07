“Estoy con un shock tremendo”: “Bambino” reveló que se encuentra con ayuda psicológica tras su polémica salida de “Gran Hermano”

El domingo pasado se vivió una de las eliminaciones más polémicas de “Gran Hermano”, ya que Fernando Altamirano tuvo que abandonar la casa-estudio con 80% de las votaciones del público.

El productor deportivo ya lleva cuatro días fuera del encierro y ha visto las consecuencias de su cuestionada participación en las redes sociales.

En una conversación con LUN, “Bambino” reveló cómo está viviendo estos días fuera del encierro. “Estoy con un shock tremendo. Estoy viviendo un cyberbullying que, si yo no tuviera la fortaleza podría pegarme mal”, indicó de entrada.

Las críticas fueron causadas tras los violentos comentarios que realizó el pololo de Alessia sobre Bigotes, a quien amenazó en más de una ocasión con tirarlo a la parrilla, matarlo y ahogarlo en la piscina.

Según las palabras de Altamirano, los usuarios “me escriben cosas horribles, incluso que no debería estar vivo. Es heavy porque siento que hace un mes mi vida era otra, ahora no puedo salir a ningún lado, porque me puede pasar algo”.

“En la noche me pongo a pensar qué tanto la embarré, porque fue sin mala intención, y me duermo a las seis de la mañana”, confesó.

Ayuda de Chilevisión

Asimismo, Fernando comentó que ha estado recibiendo ayuda de parte de la estación, esto para que no sufra las consecuencias de la efímera fama.

“Me pusieron un psicólogo para que me guíe en este proceso. Lo veo todos los días que necesite y así poder llevar mejor las agresiones”, aclaró.

En la misma línea, la señal y los profesionales, le recomendaron “no salir por lo menos durante una semana: Ni puedo ir al gimnasio porque hay gente también”, cerró el exparticipante.

Cabe destacar que desde Chilevisión nos aseguraron que todas las eliminadas y eliminados de “Gran Hermano” se encuentran con apoyo emocional y psicológico.