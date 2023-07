“Habíamos estado tranquilos aquí”: Señora Mónica frenó en seco a Trinidad por violenta discusión

Trinidad Cerda y Sebastián Ramírez protagonizaron un tenso encontrón en la casa estudio de Gran Hermano, sumando un nuevo conflicto a los ya varios que se han vivido estos días al interior del reality. Por lo mismo, la señora Mónica Ramos, integrante adulta mayor del reality, decidió intervenir.

Todo ocurrió cuando Ramírez se negó a bailar “Calma” de Daddy Yankee, lo que era un desafío para conseguir el presupuesto para las compras de la semana. De hecho, su negativa perjudicó a sus compañeros.

“¡No bailo ni en la discoteque!”, le dijo Sebastián a Trini, asegurando que no lo hacía “ni en los matrimonios; si me sacan a bailar me dan una vuelta y me vuelvo a sentar. Soy arrítmico, y déjame, no soy suelto igual que tú, o que Rubén (Gutiérrez)”, remató.

Momentos de tensión

“A mí me gustaría que si piensas que eres arrítmico, si piensas que no puedes bailar, que si cachai que no estás pegando acá y que no te gusta el ritmo, que digas ‘me quiero retirar’”, le dijo sin pensarlo dos veces la tripulante de vuelo.

“Si estás en esa y no puedes seguir, (mejor) que te retires del reality”, le lanzó Trini, tal como consignó La Hora.

“¡¿Que me retire de qué?!”, respondió él, sorprendido: “Yo voy a estar acá hasta que la gente me eche, y me va a echar la próxima semana. Ahí que me tiren todos, me da lo mismo”, aseguró convencido Sebastián.

Fue ahí que mencionaron a la señora Mónica. “Me da lata no más dejar a la ‘Abueli’ sola”, comentó Sebastián dirigiéndose a la señora, a lo que Trini lanzó: “Nadie te cree nada de lo que hablas”.

“Si quieres hablar de respeto, por favor habla con respeto”, respondió Ramírez visiblemente molesto.

La intervención de Mónica

La señora Mónica no aguantó más y tomó la palabra para frenar en seco a la participante: “Habíamos estado tranquilos aquí Trini, de verdad, te lo digo sinceramente”.

“¿No puedo conversar con el Seba?”, le contestó la joven, a lo que la Mónica contestó que: “No estás conversando, perdona que te lo diga”, dando por terminada la discusión.