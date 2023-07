“Maltratador es una palabra muy fuerte, y nunca le pegué a Bigote”: “Bambino” de “Gran Hermano” responde a los dichos de Fran García-Huibobro

Fernando Altamirano jamás imaginó que con su participación en “Gran Hermano” su vida cambiaría tanto, ya que ahora está conociendo el rechazo y el odio de la gente en redes sociales.

Cabe recordar que el participante se ganó las críticas de las redes sociales luego de sus violentos dichos en contra de Bigotes, la mascota del reality de Chilevisión, a quien amenazó en más de una ocasión con matarlo tirándolo a la piscina o a la parrilla.

Ahora, en una conversación con ADN, el productor de eventos aseguró que su estancia en el programa lo dejó mal parado. “Han sido horas complejas, no me esperaba lo que ha pasado, la realidad que estoy viviendo, hablo por el caso de Bigote”, reconoció Bambino.

“Cuando yo dije esos chistes, esas bromas, en la casa nadie se sintió ofendido porque entendieron quizá que era humor, un humor que no se debe hacer y lo asumo. Había gente que quería mucho al perrito, pero lo entendieron y no se hicieron los afectados, por eso di vuelta la página”, se intentó justificar.

“Al llegar acá y enterarme de que sí fue grave y que fue un tema país, la verdad es que en mi casa, descansando, hice un mea culpa, pedí disculpas en el panel. Han sido horas de mucha reflexión, sigo en la misma sintonía, creo que sinceramente me equivoqué; la falta de experiencia”, complementó Fernando Altamirano.

Asimismo, el futbolista se refirió a la publicación en la cuenta de Brownie, el perro del presidente Gabriel Boric, quien también condenó la situación y exigió la expulsión de él y de Lucas Crespo.

Con respecto a esto, Fernando aseguró que “al ver eso tomé más conciencia aún. Soy joven, me equivoqué, es un error del cual voy a aprender, que en el futuro no se va a volver a repetir porque a veces hay que tropezar para poder aprender, para poder pararse”.

“Estuve súper mal con lo que hice, pero como digo, yo sé que nunca lo hice con maldad, quizá se vio feo, donde se escucha realmente muy duro lo que dije, pero en el contexto general nunca lo hice con maldad, siempre había un contexto”, agregó.

“Estoy súper arrepentido de eso y disculpas a todas las personas que se sintieron mal, humillados o atacados”, aclaró sobre este tema.

Las palabras de Fran García-Huidobro

En relación a las palabras de Francisca García-Huidobro en el panel de “Gran Hermano”, quien lo encaró y decidió abandonar el estudio de CHV por su presencia, Fernando dijo que “respeté mucho su opinión, si quizá el día de mañana me ofenden y no quiero compartir con esa persona que lo dijo, quizá haría lo mismo. Quizá debió haberme escuchado y después decirme que no le interesaban mis disculpas, me voy, pero respeto que no lo haya hecho”, indicó Bambino.

De igual forma, explicó que “maltratador, es una palabra muy fuerte, nunca le pegué a Bigote, hay muchas cosas que hice con Bigote que no salen, no lo he visto en las redes, muchas veces le cambié el agua, cuando estaba en la piscina yo le hacía cariño, hablaba con él y esas cosas no salen. Lo otro que me dolió fue lo del machismo. No estoy de acuerdo con eso”.

¿Apoyo internacional?

Altamirano también analizó el mes que estuvo encerrado dentro de la casona de “Gran Hermano”, en donde aseguró “creo que restó porque me mostraron o quedé como una persona que quizá no le gustan los animales o un machista, que no lo soy”.

No obstante, enfatizó que “sí tengo mucha gente que me apoya de otros países, sobre todo de Argentina, más que de mi país. En Chile casi todos me odian”.

“Yo no te digo que soy perfecto, pero tengo un buen corazón, siempre ayudo a los demás, a gente le regalé ropa. A mí lo material no me importa, soy de muy buen corazón, entonces me duele haber quedado como una persona mala”, sostuvo.

Finalmente, “Bambino” aseveró que “ahora lo de las redes sociales o la fama no me interesa, lo único que me importa es que la gente entienda que me equivoqué (…) pero que yo soy una muy buena persona y creo que una acción no te define lo bueno o malo que eres tú”, cerró.