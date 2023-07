“Me encanta que ellas sufran”: ‘La Pincoya’ explotó contra sus enemigas tras quedar en placa de eliminación otra vez

En el último capítulo de Gran Hermano transmitido por Chilevisión, se revelaron los 4 participantes que pasaron a la placa de eliminación, entre ellos Jennifer Galvarini, más conocida como la ‘Pincoya’.

Antes de enterarse, la mujer oriunda de Chiloé realizó un particular análisis cuando le preguntaron si pensaba que iba a ser nominada otra vez para abandonar la casa estudio. “Yo creo que siempre voy a estar en placa, porque acá pasan situaciones de hace 5 o 6 semanas e igual te vuelven a nominar”, lanzó de entrada Jennifer.

De hecho, la concursante de 48 años lanzó su propia teoría del por qué cree que siempre la van a nominar sus compañeros de encierro. “Pienso que las chiquillas me tienen celos, donde estos cabros se mueren por mí. Yo estoy acostumbrada”, dijo irónicamente y agregó “Al final, yo estoy por la gente que quiere que esté en esta casa”.

“Yo les digo, mientras el público quiera que permanezca, voy a seguir, aunque aquí pasen placas (…) cuando tenga que retirarme de la casa me voy a ir contenta”, agregó.

Luego de escucharla atentamente, Diana Bolocco le informó a la Pincoya que efectivamente, por segunda semana consecutiva y cuarta en total, sí quedó en la placa de eliminación.

La Pincoya explotó

Claramente la chilota no se iba a quedar callada pero su descargo quedó zumbando en el oído, sobre todo de sus compañeras de reality. “Me tienen que dar una corona y una banda que diga ‘la más votada de la casa soy yo’, qué bueno, me gusta”, afirmó.

“Premian a la gente que se porta mal acá, porque yo hago hartas cosas positivas y acá a las chiquillas nada les gusta”, aseguró.

Por último, Jennifer finalizó su intervención enviándole un mensaje a los televidentes y a sus enemigas en el reality. “Espero que la gente me apoye y me deje acá para que le sigamos haciendo a estas cabras pasar un rato triste cuando yo estoy, me encanta eso, que ellas sufran al ver mi presencia”, remató.