“Me encantaría”: Mauricio Israel habló de sus ganas de ser parte de un matinal

No hay duda que Mauricio Israel es un experimentado en televisión, al haber trabajado en variados formatos donde en general ha llamado la atención, por lo mismo entregó su opinión sobre los matinales en Página 7.

“Hoy los matinales han tomado la contingencia, porque antes eran más programas de entretención. Hoy, en cambio, son como alargar las noticias. De hecho, Mega acortó el ‘Mucho Gusto’ para meter el noticiario de Rodrigo Sepúlveda”, comenzó analizando el comunicador.

“Hoy no hay una línea que los separe, que era un poco lo que nosotros hacíamos en la mañana”, trajo a colación a propósito de su recordada participación en el noticiario de Mega, hace muchos años.

“Nosotros, entre las 6.30 y las 8 de la mañana, entregábamos mucha información, teníamos móviles en la calle, el reporte policial… y más adelante ya íbamos a temas más misceláneos”, rememoró.

“Lo que nosotros hacíamos en 3 horas, ahora lo hacen en 7. Desde que parte el noticiario que abre el canal, hasta las 1, y en el caso de Mega, a las 3. CHV también tiene un programa a las 3 (Contigo en Directo). Entonces la contingencia se ha tomado un espacio de prácticamente de 10 horas en televisión”, agregó.

¿Estarías en un matinal?

Fue ahi que le preguntaron directamente si ¿Formaría parte de un matinal? a lo que Israel respondió: “Como están hoy, sí, me encantaría”,

De hecho, con respecto a su paso por Mega admitió que “a mí me gusta la televisión y ese fue un espacio en donde me sentí muy cómodo. Si tuviera la posibilidad de elegir, volvería a la contingencia, porque es lo que más me atrae”, agregó.

Pese a todo, “a través del deporte y los espectáculos, uno igual está en la contingencia. Me siento feliz haciendo ambos programas”, confesó.