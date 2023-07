“Revelación del año”: fans de “Juego de ilusiones” lanzaron las más insólitas teorías tras la aparición del villano de “Verdades ocultas”

Un avance que dejó de una pieza a los seguidores de “Juego de ilusiones” fue el que se pudo ver este jueves en las pantallas de Mega, luego que la producción del canal privado finalmente le pusiera rostro al villano detrás de la maquiavélica venganza de Trinidad (María Elena Duvauchelle).

El actor Carlos Díaz, reconocido por años en la señal privada gracias a su icónico personaje de Leonardo San Martín en “Verdades ocultas”, la novela de las tardes en la estación propiedad del Grupo Bethia que más audiencia promedió desde que decidieron programar ficciones nacionales en dicho horario.

Las teorías por inesperada aparición en novela de Mega

Un brutal vuelco para la historia de intrigas y venganzas que tiene actualmente su eje en la venganza de la esposa del fallecido Nadir Nazir (Hugo Medina), en contra de su hija Mariana (Carolina Arregui) e Irene (Loreto Valenzuela), la esposa de su amado Mario (Patricio Achurra).

Una aparición que llegó al finalizar el episodio de este jueves, gracias al avance del próximo capítulo de la teleserie, donde el actor nacional (Díaz) se deja ver como el personaje detrás de Cienfuegos, el villano encargado de sacar a Trinidad y Mario de la mansión de los Mardones-Nazir , con el objetivo de dar inicio a la venganza en contra de Irene, Mariana y todo su clan familiar.

Nuevo interés amoroso de Susana pone en peligro el amor de Emmanuel en “Juego de Ilusiones”

“Mira, quiero que me aclares algo, Cienfuegos. Uno de tus hombres se contactó conmigo para decirme que me tenías un paquete (...) ¿Cómo que tú no me mandaste nada? Entonces, estoy en peligro, porque alguien sabe quién soy y donde estoy. Oye, no te olvides que si yo caigo, caemos todos, así que no me puedes abandonar. Tienes tú que venir en persona, entiende. Yo ya no confío en nadie más. Necesito dos pasaportes nuevos, plata en efectivo, y pasajes”, señala la falsa enfermera y cuidadora de Mario, quien de este modo obligará a Cienfuegos a salir en su búsqueda.

Revelan que Camila Hirane tendría rol protagónico en segunda temporada de “Juego de Ilusiones”

“Juego de ilusiones” entra en su recta final con impactante avance de secuestro de Irene y brutal encerrona a Trinidad

Como era de suponer, y luego de conocerse este miércoles del ingreso de Camila Hirane al elenco de “Juego de ilusiones”, otra de las protagonistas de “Verdades ocultas”, con un papel vinculado a la mafia de traficantes de armas en el sur de Chile, los fans de la novela de Mega alucinaron en Twitter con las más alocadas teorías que explicarían el ingreso de la recordada pareja al actual drama del canal privado.