“Fue muy heavy”: Vesta Lugg recordó uno de sus momentos más tristes en la TV y que la hizo llorar

Vesta Lugg recordó en el programa “La divina comida” uno de los que, a su juicio, han sido los peores “momentos” que ha vivido en su carrera televisiva, y que incluso la llevó a encerrarse por “cuatro días” en su casa “porque la gente me miraba”.

La influencer chilena es una de las cuatro figuras invitadas al episodio de este sábado en el programa de Chilevisión, espacio donde sincerará al periodista Mauricio Jürgensen, el humorista Luis Slimming y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, el trauma que le significó el haber sido sexualizada en un programa estelar de la TV nacional.

El mal momento de Vesta Lugg

Según pudo averiguar Publimetro.cl, la también actriz y cantante confirmará lo que por años varios programas de farándula y expertos de espectáculos calificaron como uno de los episodios más lamentables de la pantalla criolla.

“Yo creo que tengo dos momentos en mi carrera en los que puedo decir que algo me hizo llorar, nunca he conversado esto”, inició Vesta, cuya revelación dejó intrigados a sus comensales.

“Me invitan a ‘Vértigo’ (estelar de Canal 13, conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco), en el 2017, y me hicieron la pregunta del pueblo: ‘¿Tú crees que eres un personaje desechable de la televisión?”, relató.

“Y yo estaba respondiendo a esa pregunta, y no recuerdo quién me interrumpió, para decirme: ‘Vesta déjame darte una vuelta. ¿Cómo va a ser desechable esta chiquilla, tan bonita?’. Yo le respondí a él: ‘No nos conocemos, y no me gusta que me interrumpan’”, siguió la influencer, quien fue interrumpida por Jürgensen para conocer el nombre del hombre que la avergonzó en pantalla: “¿Se puede decir quién es?”.

“La verdad no me sé su nombre. Pero fue muy heavy, recuerdo que todo el público pifió y pensé que me iban a echar de los primeros. Ese tipo de chiste que tiraban, en doble sentido, de sexualizar sin consentimiento a la mujer”, recordó con evidente desagrado.

El momento que avergonzó e hizo llorar a Vesta Lugg en la televisión chilena. Fuente: Canal 13.

“La Diana (Bolocco) me decía: ‘sonríe Vesta, eres tan bonita’. Y yo decía: ¿´Por qué tengo que sonreír para ser validada en este espacio?’. Finalmente me fui de los primeros en ese programa”, prosiguió.

“Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y no salí en cuatro días porque la gente me miraba”, reconoció Vesta, quien le aseguró a Slimming que luego de ese episodio la gente le decía “que era amargada”.

“¿Tú crees que las cosas han cambiado?”, insistió Jürgensen, cuya pregunta la saldó Vesta con un concluyente “sí”.