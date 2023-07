Hijas de Mauricio Pinilla aclaran relación con su padre: “Cuando chica me quería casar con él”

En un evento de la tienda Corona en Santiago Centro Gissella Gallardo posaba para las cámaras y respondía a las preguntas de la prensa respecto sus nuevos proyectos en televisión. Pero, ella no era la única requerida por los medios y los flashes, sino que también sus hijas Agustina Pinilla, de 17 años, y Matilda de 12.

En conversación con Publimetro, contaron cómo es la relación con su padre, Mauricio Pinilla, tras pasar un mediático año 2022.

“Estuvo pasando por un momento difícil, pero está bien”, dijeron de entrada respecto a los días que permaneció internado en una clínica por un severo cuadro de estrés.

El año pasado la familia del jugador no pasó por un buen momento debido a los videos que se filtraron del futbolista. Sin embargo, a pesar de las dificultades sus hijas aclaran que lo aman por sobre todas las cosas.

“Nuestra relación con él es bacán, amamos a nuestro papá”, contó dichosa la hija mayor del exfutbolista, quien reconoció que desde niña lo ha amado con locura.

Puro amor a Mauricio Pinilla

“Yo cuando era chica me quería casar con él, se lo quería quitar a mi mamá”, sinceró Agustina con orgullo.

Además, ella junto a Matilda revelaron que a pesar de los altos y bajos familiares, han logrado revertir la situación y permanecer unidos, solo con amor.

Actualmente, Agustina cursa tercero medio y es modelo de la agencia Elite, a la cual ingresó motivada por su madre Gissella Gallardo. Aunque, por los difíciles periodos que han enfrentado, como la muerte de su abuelo materno, aún no puede dedicarse de lleno a las pasarelas.

Sus planes, en tanto para el futuro, están más alejados de los flashes y las cámaras, puesto que su intención es estudiar medicina.

Matilda, en tanto, cursa séptimo básico y reconoce que los estudios no es lo que más le gusta hacer. “Me va mal en el colegio, me gusta ir pero, me cargan las pruebas”, sinceró.