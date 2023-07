Perdió la paciencia: Paula estalló contra su suegra en ‘Como la vida misma’

Paula (Elisa Zulueta) y su suegra, Adela (Carmina Riego), se llevan como el perro y el gato en la teleserie “Como la vida misma”.

Desde que se conocieron es que la madre de Caco (Claudio Castellón) le ha lanzado comentarios pasivo-agresivos a Paula, quien ha reaccionado de manera pacífica, pese a que ganas de contestarle no le faltan, pero en el capítulo de hoy, simplemente perdió la paciencia.

Justamente lo último antes mencionado ocurrió en el capítulo de este jueves 27 de julio, luego que Adela llegara hasta la casa de Paula a despedirse, puesto que se devolvía a su casa en Nueva Imperial, después de haber pasado algunos días en la Región Metropolitana.

“Además de alejarme de mi Carlitos, estás haciendo que él abandone todos los sueños que él tenía desde niño”, partió diciendo luego de irrumpir dentro del inmueble de Paula, quien no entendía a qué se refería exactamente con esa frase, puesto que para ella nada de eso está sucediendo.

Paula no aguantó más

“Mira, Paulita, te voy a decir esto sin tapujos (...) yo vi a mi hijo en el peor momento de su vida, sufrir como nadie ha sufrido, hace algunos años. Y es mi deber como madre evitar que eso vuelva a suceder. Así que si tu interés por mi hijo es sin compromiso, sin proyección a futuro y sin pensar en constituir una familia como Dios manda, entonces va a ser mejor para todos, incluyéndote a ti, que te hagas a un costado”, exigió Adela.

Después que su suegra le recomendara que lo dejara, para que no sufriera cuando Caco eventualmente lo hiciera, Paula le respondió con todo: “¿Dejarme? ¿Qué está hablando? Yo sé que usted no quiere escuchar esto, pero nosotros nos queremos, lo pasamos bien juntos. Él está en las nubes con esta relación, así que no creo que esté en sus planes dejarme”.

Adela insistió en decirle a Paula que deje a Caco, pero ahí ella perdió la paciencia. “¿Sabe qué? Desde que usted puso un pie en esta ciudad, lo único que ha hecho es tratar de separarme con Caco (...) he sido muy comprensiva con usted, he tratado de entender su relación con él, sabe qué, todo tiene un límite. Este es el límite y usted lo está cruzando. Usted va a dejar de manipular a su hijo y dejar de meterse en una relación de la que usted no es parte”, expresó Paula.

Por último, llegó Caco a calmar los ánimos, aunque su madre se hizo, en buen chileno, “la loca” al verlo. Despuésque él le preguntara el porqué de su presencia en el departamento, ella le dijo que fue solo a despedirse.