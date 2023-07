“Yo no me río de la gente que sigue ‘Gran Hermano’”: Fran García-Huidobro aclaró supuestas burlas a los televidentes del reality

Una vez finalizado el programa, Fran García-Huidobro se dio unos minutos para responder a las críticas de los seguidores de “Gran Hermano”, quienes aseguraron que los panelistas se burlaron de ellos tras confirmarse que no hubo complot entre los participantes.

A través de su cuenta de Instagram, la “Dama de Hierro” expresó que: “Demostramos, con pruebas concretas, que no hay complot. Pero da igual, ¿para qué? Si ustedes van a seguir creyendo lo que pensaron”, sostuvo.

“Dicen que me reí de la audiencia. ¿Saben de quién me rio? De los que creen en fakes news en vez de ver el programa. Demostramos que eso (complot) no pasó. De esa gente me río”, aseguró.

Asimismo, afirmó que “yo no me río de la gente que sigue Gran Hermano con respeto y buena onda, porque son el público que permite que estemos en TV”.

Fran recibió amenazas de los haters

Por otra parte, Fran también abordó cómo manejará las críticas de aquí en adelante, por lo que decidió tomar una radical decisión: “Siempre me he caracterizado por interactuar con ustedes, pero desgraciadamente no podré seguir haciéndolo, ya que desactivaré los comentarios”, reveló.

“No solo he tenido que bloquear cuentas, sino también reportarlas, porque me amenazan. Me da lata, porque se pierde este canal de comunicación, que es interesante, pero todos tenemos un límite”, explicó.

Por último, la panelista de Chilevisión se lamentó por esta decisión “por la gente buena onda, por la gente que discrepa, pero con respeto, la gente que dice ‘si opino lo mismo que tú, bacán, pero si no, es una mierda’. Eso me parece horrible”.

“Seguiré haciendo mi trabajo, subiendo contenido, pero dejaré de interactuar, porque hay un porcentaje, que no es mucho, pero que es muy peligroso y odioso”, sentenció Francisca García-Huidobro.