“Al punto que de repente yo dejaba al otro llorando”: Luis Slimming utilizó el don de la palabra para defenderse del bullying de sus compañeros

En la emisión del más reciente capítulo de “La Divina Comida”, el comediante Luis Slimming junto a Mauricio Jürgensen, Vesta Lugg y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, tuvieron una profunda conversación sobre la dura estancia del humorista en el colegio.

Durante el programa de Chilevisión, el comediante recordó el bullying que le hacían cuando pequeño, y su particular forma de enfrentarlo.

Todo comenzó tras ser consultado sobre por qué un profesor de Matemática comenzó a dedicarse al humor, a lo que Don Comedia reveló que “el humor nació como un arma de defensa”, confesó.

“Cuando chico, más que del bullying como verbal… me pegaban”, explicó Slimming.

Eso sí, encontró una solución para sobrellevar el hostigamiento de sus compañeros. “Me tenían de casero. Ahí aprendí que yo no era bueno para las peleas y aprendí a defenderme con la palabra”.

¿Cuál fue la técnica?

A pesar de que Luis Slimming no podía defenderse de los ataques físicos de sus compañeros, igualmente descrubió la manera para no dejar que lo pasara a llevar: utilizar el don de la palabra, esto “al punto que de repente yo dejaba al otro llorando, pero él me estaba pegando a mí”, señaló.

Aseguró que en algunas ocasiones les decía a los bravucones, claramente en tono de broma, que “tu mamá no te quiere”.

Finalmente, el comediante agregó que luego de mostrar las garras, el bullying se detuvo. “Una vez cuando haces reír, la gente te cae bien, ya nadie te tiene mala. Siempre te quieren de su equipo”, concluyó.

