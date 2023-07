“Me causó mucha gracia”: Raimundo Alcalde desmintió su ingreso a ‘Gran Hermano’

Durante el día de hoy, varios medios anunciaron el ingreso al reality de Chilevisión del actor, modelo e influencer, Raimundo Alcalde, Sin embargo, fue él mismo aludido quien se encargó de desmentir la noticia.

En conversación con Fotech.cl, el intérprete de Eduardo en “La Jauría”, expresó que “vengo llegando yo de un crucero, a las ocho de la mañana, y me topo con la noticia de que al parecer entro a ‘Gran Hermano’ y no tenía idea”.

“Me causó mucha gracia porque siempre he dicho que jamás entraría a un reality, ya me han ofrecido entrar a varios, de hecho me ofrecieron ingresar a uno de la MTV, que no me acuerdo como se llamaba, pero que estaba la Connie Möll, por un montón de plata y dije que no, porque siempre he pensado que eso es pan para hoy, hambre para mañana”, aseguró, dando a entender que nunca le ha atraído este formato.

Además, Alcalde, agregó que “al menos yo, me quiero dedicar que es la actuación, que es mi profesión”.

“Irresponsables”

Raimundo Alcalde, ha trabajado en más de una producción dramática nacional como “El Camionero” y “Amar A Morir”, por lo mismo dijo que son “súper irresponsables” los medios de comunicación que lanzaron la noticia sin confirmarlo con él.

“Entiendo que luchan por tener la última notita, pero para un actor a veces eso puede tener malas repercusiones. Yo trabajo con varias marcas importantes y una me manda un mensajito hoy, preguntando ‘¿es verdad esta noticia?’, y yo claramente la desmentí, porque no es verdad y porque no va alineado con el trabajo que hacemos con esa marca ni con la imagen que yo represento”, explicó.

Con respecto a su carrera como actor y lo nuevo que se viene para él dijo: “Estamos tanteando, tanteando, yo ahora estoy produciendo y escribiendo unos cortometrajes para soltar la mano y así mejorar en todo ámbito. En cuanto a producciones audiovisuales, estamos viendo por fuera también, hay harta oportunidad que se está dando en México”.

“Mi foco siempre ha sido hacer una carrera internacional, así que ahí estamos buscando, no hay nada confirmado, pero se siente en el aire que algo viene ahí”, terminó.

El actor de 31 años, también apareció en sus propias redes sociales descartando tajantemente la información, principalmente porque el reality no es el lugar hacia donde quiere apuntar profesionalmente.