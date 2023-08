“Claramente no es confiable”: Carola de Moras se cansó de Nacho Gutiérrez y lo mandó a volar

La animadora Carolina de Moras respondió con todo a los dichos realizados por su excompañero de CHV, Ignacio Gutiérrez, quien literalmente, la mandó al infierno, afirmando que espera no verla nunca más en la vida para no tener que volver a dirigirle la palabra. Todo esto, durante la promoción que realizó de El Purgatorio en el matinal “Tu día” de Canal 13.

Tras esto, de Moras rompió el silencio y realizó su fuerte descargo contra el conductor del próximo estelar, según informó Cecilia Gutiérrez en el programa Zona de Estrellas.

“Tengo su versión, tengo la respuesta, porque se aburrió”, dijo la periodista para luego leer el mensaje que le habría enviado de Moras.

“Ha pasado tanto tiempo desde que Ignacio Gutiérrez viene con la misma historia, que no me queda más que asumir que está obsesionado con difamarme y desprestigiarme”.

Carola de Moras responde a Nacho Gutiérrez

“Yo no lo eché del canal, ni tuve nada que ver con todo su problema. Que le reclame a quien él demandó, no a mí. Por lo demás, una persona que se refiere permanentemente hacia una mujer de esa forma, claramente no es confiable”, expresó.

Además, Gutiérrez señaló que la animadora insiste que nunca fue citada a declarar, porque nunca fue parte del juicio. Por lo tanto, descartó que ella se haya negado a testificar a favor de Ignacio.

Finalmente, Cecilia Gutiérrez agregó que durante el proceso contra CHV que “ella me mostró las conversaciones privadas, donde le dice (a Ignacio)‘Tomémonos un café, quiero trabajar contigo, y tengo una pena gigante’, pero él nunca le respondió”, confesó la panelista de Zona Latina.