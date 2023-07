¡La mandó a El Purgatorio!: Ignacio Gutiérrez descueró sin piedad a Carolina de Moras

Una descuerada del porte de un buque se mandó Ignacio Gutiérrez contra su excompañera en CHV, Carolina de Moras, de quien dijo que ojalá no la vuelva a ver nunca más en la vida y la trató de mentirosa, contó en el matinal Tu día de Canal 13.

Todo partió como una dinámica junto a Priscilla Vargas para promocionar su nuevo programa El Purgatorio, que debuta el 3 de agosto, cuando la animadora le preguntó si cree que De Moras asistiría a su funeral.

“No creo y no me gustaría que lo hiciera”, dijo tajante, consignó Página 7.

Esto, porque reveló Carolina le causó mucho daño y que en su polémico juicio contra Chilevisión por su orientación sexual, ella fue la única que mintió.

“Su imagen me genera un poco de angustia (…) La traición la sentí con gente que quería… y yo a ella no la quería”, expresó.

“Me he encontrado con ella en pasillos y no la he saludado (…) Ojalá que haya entendido la gran cantidad de dolor que le causó a mucha gente”, agregó respecto a la opción de volver a hablar. “Que nunca se dé esa oportunidad”, señaló.

Nacho Gutiérrez le hizo la cruz a Carolina de Moras

Además, reveló los consejos que que él le había entregado a Marcela Vacarezza, cuando Rafal Araneda tuvo que animar con ella en el matinal de CHV.

“Creo que a ella nunca le interesó ser pareja televisiva con nadie (…) Todo lo que le dije (a Marcela) que iba a pasar, (Carolina) se lo hizo a Rafa”, aseguró el periodista.

Ante esto, Priscilla Vargas le preguntó qué fue lo que había ocurrido, a lo que Gutiérrez comentó que revelar esa información “tiene otro precio”.

“No es mi historia, es la de Rafael. Por lo bajo, mintió”, lanzó Ignacio, dejando impactado al panel.

Posteriormente, analizando la posibilidad de volver a conversar con Carolina ―teniendo en cuenta que en el contexto El Purgatorio él está “muerto”― Ignacio dijo que esperaba “, afirmó el citado medio.