Constanza Capelli sorprendió con la nominación espontánea contra dos integrantes de Gran Hermano

La querida participante Constanza Capelli sacó aplausos durante la emisión del programa satélite de Gran Hermano cuando se dio a conocer que tras la eliminación de su amigo Francisco, el Papá Lulo, había realizado la espontánea, nominando a Trinidad y Skarleth a la placa de eliminación.

“Voy a partir con mis primeros tres votos. Creo que desde un principio, siempre dije que iba a ser leal a mis sentimientos, y que una amistad por más que se haya dado por terminada y perdida, sigue permaneciendo en mi corazón los buenos momentos y los buenos recuerdos”, señaló antes de decir el nombre.

“Ha llegado un punto en que esta persona ha seguido hincando en una herida que quiero cerrar, pero que ella quiere seguir abriendo, por eso mis primeros tres votos van a ser para Trinidad”, afirmó.

Coni hizo espontánea contra Trini y Skarleth

Fue en ese momento que desde el estudio se escucharon los vítores y aplausos. Incluso Francisco, quien se encontraba en el panel comentando su participación en el reality de CHV, celebró con los brazos extendidos la nominación de Trini.

Posteriormente, Coni afirmó que sus otros dos votos serían para Skarleth, explicando que no le habían gustado sus últimas actitudes.

“Voy a repetir mi sensación del primer momento, creo que la Skarleth ese día del conflicto ha demostrado tener una personalidad no como la que aparenta tener que es la de la voz dulce. Sin embargo, la he sentido bastante más cerca que antes, pero creo que me quedo con eso”, comentó.

“Me puteó de arriba para abajo, y me dijo un montón de cosas. No recibí disculpas de parte de ella, a pesar de que me lo dijo en vivo. Tampoco es algo que necesite, pero creo que esta es una lección de humildad”, sentenció.

De esta forma, Trinidad ya cuenta con tres votos y Skarleth dos para estar en la placa de nominación. Aunque, en caso de que alguna de ella gane la prueba del líder, quedarán inmunes y esos votos serán nulos.