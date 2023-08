“Jorge hizo la del bandido”: Francisco de “Gran Hermano” reveló por qué no se despidió de todos sus excompañeros de encierro

Francisco Arenas se convirtió en el sexto eliminado de “Gran Hermano” Chile y su salida no estuvo exenta de polémica, esto tras su decisión de no despedirse tan cariñosamente de Hans Valdés y Jorge Aldoney.

Este hecho fue abordado mientras el exparticipante se encontraba en el programa de Chilevisión conducido por Diana Bolocco, en donde el “Papá Lulo” explicó las razones de esa decisión, la que aceptó que fue a conciencia.

De hecho, en esa misma línea incluso reveló sentirse decepcionado de uno de sus compañeros, a quien incluso lo había tratado como un hijo.

¿Por qué Panchito no se despidió de Jorge ni Hans?

Aunque la afirmación de Jorge y de Hans no es del todo cierta, puesto que Francisco si se dio el tiempo de despedirse al interior de la casa.

Al preguntarle las razones detrás de su decisión, expresó que “No me quise despedir porque me despedí más de la gente que me interesaba a mí. Soy honesto, no me quise despedir de ellos”.

Posteriormente, le preguntaron sobre el caso de Hans y Jorge, dos personajes que, en un momento, fueron parte de la Familia Lulo.

“Yo no tengo nada contra Jorge, pero hay actitudes que no me gustaron. Lo encontré falso”, explicó Francisco Arenas, añadiendo que “Jorge hizo la del bandido: de un día para otro se fue escondido de la pieza y no dijo nada”, aseguró.

Según sus palabras, su molestía con el “Mister Chile” se debe a una fea actitud que tuvo con su amiga, Jennifer Galvarini.

“En algunos momentos estuvo con Pincoya. Ella le limaba las uñas, le pintaba las uñas, le hacía con crema en los pies y de repente le dijo ‘pégate la cachá vieja porque capaz que te agarre a patadas’, en tono pesado”, a lo que Francisco le recriminó a la “Mamá Lulo” que “Tú le das de comer y te muerde la mano”.

Finalmente, reveló que también se habría decepcionado de la actitud de Hans Valdés en los últimos capítulos: “Me dijo que yo era como el papá de él”, comenzó diciendo. Sin embargo, todo cambió cuando lo nominó en un juego.

“Hans fue el que más lo decepcionó (…) Me comentó que me quería votar y yo era como el papá de él, y a tu papá no le pegas una puñalada”, cerró el Papá Lulo.

